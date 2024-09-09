نادين نسيب نجيم ونور الغندور في الفستان نفسه.. شاهدوا من تألقت به أكثر

حلّت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج "بيت السعد"، الذي يقدمه الفنان عمرو سعد وشقيقه الفنان أحمد سعد.

وتألقت نادين بفستان بغاية الأناقة باللون الأسود تميز بوردة كبيرة جاءت بوسطه باللون الأبيض.

وكانت الفنانة نور الغندور قد ارتدت الفستان نفسه في وقت سابق. ولكن، كيف تميزت كل منهما في تنسيق الإطلالة؟

تميزت إطلالة نور الغندور بهذا الفستان من بالمان بالبساطة، حيث نسقت معه بعض المجوهرات الذهبية الناعمة، والتي تألفت من الأقراط الصغيرة المرصعة بالألماس، وساعة معدنية، ومجموعة من الأساور المتكدسة، من ضمنها سوار كارتييه Cartier الأيقوني والمفضل لدى النجمات، مع سوار تنس ألماس، وأكملت اللوك بالحذاء الأسود، وقد اعتمدت تسريحة شعر ناعمة بتموجات هادئة، مع مكياج ناعم، فلا حاجة إلى المبالغة مع هذا الفستان اللافت للأنظار، والذي لا يتطلب المزيد من المجوهرات أو الأكسسوارات.

أما نادين فتركت شعرها منسدلاً بتموجات ناعمة، ونسقت معه بعض المجوهرات الذهبية البسيطة، وخاصةً الأقراط الـStud الكبيرة من توقيع المصممة جوانا لورا، مع الخواتم المتعددة باليدين، بتصاميم متنوعة وعصرية، وأبرزها خاتم من تشكيلة Panthere لدار كارتييه Cartier المميز بتصميمه الكبير واللافت للأنظار. (سيدتي)