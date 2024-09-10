ليلى علوي: شخصيتي "توكسيك" ولهذا السبب سأغيب عن رمضان

استأنفت الفنانة ليلى علوي، تصوير فيلمها الجديد "المستريحة" مطلع الأسبوع الجاري، بعد فترة طويلة من التوقف، لانشغالها وباقي فريق العمل، بمشاريع فنية أخرى، حيث يشاركها البطولة بيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، وإخراج عمرو صلاح.

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وقالت ليلى علوي، خلال حوارها مع "الشرق"، إنّ أحداث الفيلم تدور حول "عالم النصابين"، موضحة أنها تُجسد شخصية سيدة أعمال تُدعى "شاهيناز"، ولكنها تمارس النصب بشكلٍ خفي، لاسيما وأنها شخصية أرستقراطية، وملامحها لا توحي إطلاقاً أنها نصابة.

وكشفت كواليس التحضير للشخصية، لافتة إلى اطلاعها على المعلومات المتعلقة بـ"النصابين" وطرق الخداع المختلفة، فضلاً عن مذاكرة السيناريو أولاً، الأمر الذي ساعدها على تقديم التجربة بشكلٍ احترافي، مؤكدة أن "الفيلم مختلف بالنسبة لي، ويتضمن جرعة كوميديا مميزة".



"جوازة توكسيك"

وتطرقت ليلى علوي، خلال الحوار إلى فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" والذي يُعرض في صالات السينما حالياً، وتصدر شباك التذاكر السعودي لمدة أسبوعين، قائلة إنها تحمست للمشاركة في هذا العمل، لموضوعه الهام، إذ يتناول ضرورة تقبل الآخرين، وكذلك العلاقة بين الأم وأبنائها.

ورأت أن الشخصية التي جسدتها في الفيلم واقعية، وموجودة في المجتمع بكل تفاصيلها، قائلة: "هي الزوجة والأم التي تسعى للحفاظ علي استقرار حياتها الأسرية، رغم الصعوبات التي تمر بها، كما تعمل طوال الوقت علي إسعاد ابنها، وتفعل ما بوسعها من أجل ذلك".

وتابعت أنها تحمست للمشروع، كونه يأتي استكمالاً لسلسة الأفلام التي قدمتها مع شركة الإنتاج، وكذلك المؤلف لؤي السيد، والمخرج محمود كريم، والفنان بيومي فؤاد، في فيلمي "ماما حامل" و"شوجر دادي"، قائلة: "حققت نجاحات كبيرة مع هذا الفريق، الأمر الذي يشجعني على استمرارية التعاون معهم".

"جوازة توكسيك" بدأ عرضه في يوليو الماضي، ويشارك في بطولته بجانب ليلى علوي وبيومي فؤاد، كلّ من محمد أنور، والعمل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول قصة حب تجمع بين "كريم" و"فريدة" ويتفقان على الزواج، لكنهما يواجهان مشكلات عديدة بسبب الاختلاف الكبير بين أسرة كل منهما.





قال الفنان محمد أنور، إنّ فيلم "جوازة توكسيك" الذي ينافس به في دور العرض حالياً، يُعد أفضل فرصة لتقديمه كبطل سينمائي لأول مرة.



تجارب كوميدية

وأرجعت ليلى علوي، أسباب تقديمها أفلام كوميدية في الآونة الأخيرة، إلى أن العروض التي صارت تتلقاها وتنال إعجابها، تنتمي لهذا الشكل، إذ أن الأمر ليس مقصوداً، كما أنها تتناول موضوعات مختلفة للغاية.



وأكدت أن "أهم ما يشغلني في أي عمل أقدمه، أن تكون عناصره الفنية جيدة، بداية من الفكرة، مروراً بشكل التناول وحتى فريق العمل، كل ذلك يسهم في تقديم مشروع متميز يجذب الجمهور".



وحول أسباب تأجيل عرض فيلمي "آل شنب" و"التاريخ السري للكوثر" لأكثر من مرة، قالت إن: "هذا الأمر يخص جهات الإنتاج، لا أعرف السبب الحقيقي وراء تأجيل طرحهما حتى الآن"، لافتة إلى أن "التاريخ السري للكوثر" سيُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، لكن الموعد النهائي لم يُحدد بعد.



"الصندوق الأحمر"

وكشفت ليلى علوي، الأسباب التي دفعتها للعودة إلى خشبة المسرح بعد سنوات طويلة من الغياب، من خلال مسرحية "الصندوق الأحمر" التي عُرضت في السعودية، قائلة: "كنت أشتاق للوقوف على خشبة المسرح من فترة، وفي انتظار الفرصة المناسبة".



وأضافت "تحمست لمسرحية (الصندوق الأحمر) فور الاطلاع على فكرتها، وتمسكت بتقديمها، كما أنني سعدت بردود فعل الجمهور السعودي، فصار لديّ حماساً لتقديم عروض مسرحية جديدة، شرط أن تنال إعجابي، لأن العمل المسرحي ممتع، والفنان يستشعر حجم حب وتقدير الجمهور له".



وحول غيابها عن الدراما التلفزيونية منذ مسلسل "دنيا تانية" الذي عُرض قبل نحو عامين، قالت إنها تتلقى عروضاً كثيرة، لكنها لم تتحمس لها، "في انتظار عمل يحمل فكرة جديدة، وأقدم من خلاله شخصية مختلفة".



واختتمت حديثها مع "الشرق"، بالتأكيد على غيابها عن موسم دراما رمضان 2025، "درست كل العروض بعناية، ولم أجد عملاً يرضيني، ويحمل إضافة لي". (الشرق نيوز)