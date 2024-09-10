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المرأة

تيكتوكر لبنانية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.. وشروق تعلّق (صورة)

Lebanon 24
10-09-2024 | 06:26
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انتشرت حملة واسعة جدا ضد تيكتوكر لبنانية تدعى الشيف وفاء، والتي بدأت تنشر مجموعة فيديوهات لها وهي تتنقل بين المطاعم لتعطي رأيها بمنتوجاتها، وكان أسلوبها في بعض منشوراتها جارحا ومستفزا بحسب منتقديها، وشبهها البعض الآخر بدكتور فود واعتبروا أنها نسخة مقلدة منه.
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وبعد هذا التشبيه، نشرت صانعة المحتوى شروق، زوجة الدكتور فود، فيديو لها في حسابها عبر منصة تيك توك، وانتقدت بدورها محتوى الشيف وفاء، واعتبرت أن محتوى دكتور فود فريد من نوعه.
وختمت الفيديو بالقول: "انشالله بيرجع الدكتور فود قريبا لنبطل نشوف هالقصص هيدي انشالله، قريبا كثير كمان". (lbc)
بعد الحملة التي طالت الشيف وفاء على تيكتوك وتشبيهها بالدكتور فود... شروق ترد وتكشف: هل يعود زوجها قريبا؟ (فيديو)
 
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