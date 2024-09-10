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المرأة

هل يضعف الربو قدرة المرأة على الحمل والإنجاب؟

Lebanon 24
10-09-2024 | 14:15
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ذكرت بيانات جديدة أن الربو قد يضعف قدرة النساء على الحمل واستكماله حتى نهايته، الّا ان معظم النساء في عينة دراستها تمكنّ من الإنجاب رغم العقبات.

وعُرضت نتائج الدراسة أمس في فيينا خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي، وركزت على بيانات 770 ألف امرأة دانماركية ولدن من  1976 إلى 1999، ثم تم تتبعهن من  1994 إلى 2017، خلال سنوات الإنجاب الرئيسية.
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وقال فريق البحث من جامعة كوبنهاغن: "وجدنا أن النساء اللاتي يستوفين تعريف الربو لديهن معدل أعلى لفقدان الجنين وزيادة استخدام علاج الخصوبة".

 
وبحسب "هيلث داي"، تبين أنه "كلما كانت نوبات الربو أكثر شدة، وكلما زادت وتيرتها، زادت احتمالية احتياج النساء إلى علاج الخصوبة".

ووجد البحث أن النساء المصابات بالربو احتجن إلى تجربة علاج الخصوبة بنسبة 5.6%، مقارنة بـ 5 من النساء غير المصابات بالربو.

ومع ذلك، يبدو أن معظم النساء المصابات بالربو انتهى بهن الأمر بالتغلب على هذه العقبات، ونجحت 77% منهن في الإنجاب، بغض النظر عن حالة الربو لديهن.

المصدر: ae24
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