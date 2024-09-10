بعد سلسلة تأجيلات.. أزمة فيلم مي عمر الجديد تنتهي

Advertisement

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر عن عرض الفيلم في دور السينما نهاية العام الحالي، وذلك بعد سلسلة تأجيلات استمرت لأكثر من عامين.وكانت مي عمر قد انتهت من تصوير الفيلم بداية عام 2023، إلا أن عرضه تأجّل مراراً من دون أن تذكر الشركة المنتجة أسباب التأجيل.ويشارك في بطولة الفيلم الى جانب مي عمر عدد من النجوم، أبرزهم: هنا الزاهد، هشام ماجد، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، مايان السيد، خالد أنور. والفيلم من تأليف محمد صادق بمشاركة نورهان أبو بكر، وإخراج عثمان أبو لبن.