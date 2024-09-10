دعم وامتنان.. رسائل متبادَلة بين حنان ترك وهذا النجم المصري المحبوب

تبادلت الفنانة المعتزلة حنان ترك والفنان الكبير صلاح عبدالله رسائل الدعم بينهما بعد تعليق الأخير على منشور لها.







وكتبت ترك عبر حسابها الخاص في منصة "اكس": "هرتب أولوياتي لتحقيق التوازن في حياتي... مين يقول وأنا كمان؟"، فجاء الرد سريعاً من صلاح عبد الله على صورة أبيات شعر قال فيها: "نفسي أقول بس خايف مكنش قد القول... ياما قلت كتير زمان والفشل كان مهول".

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وردّت عليه حنان ترك معبّرةً عن محبّتها وامتنانها له وأنه أضاف إليها الكثير في مشوارها، وتعلّمت منه الكثير، مشيرة الى انه كان بمثابة أبيها، وهي ممتنة له على مساعدته لها ولكل جيلها.





وكانت حنان ترك قد عادت الى الأضواء بعد تصريحات المخرجة هالة خليل عن نيتها تقديم الجزء الثاني من فيلم "أحلى الأوقات" الذي قدّمته حنان بمشاركة هند صبري ومنة شلبي.