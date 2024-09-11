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المرأة

منة شلبي تقع في حب صديقها المقرّب.. فمن هو؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 08:00
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 تخوض منة شلبي تجربتها السينمائية الجديدة بفيلم "الهوى سلطان"، الذي كان من المقرر عرضه خلال الشهر الماضي، ولكن تأجّل حتى إشعار آخر.
 
 
وستجسد منة شخصية "سارة" التي تعيش بحي مصر الجديدة وتعمل في إحدى المصالح الحكومية.
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وعن العمل، تحدثت منة وقالت إنها تجمعها علاقة صداقة قوية بشخصية "علي " ويجسدها أحمد داوود وتجمعها علاقة حب بـ"أحمد خالد صالح " ضمن الأحداث، ولكن تحدث مفاجآة تقلب مسار الأحداث.
 
 
إلى ذلك، كشفت مخرجة العمل هبة يسري بتصريحاتها عن العمل أن الفيلم يتحدث عن الحياة البسيطة، والشخصيات التي سيشاهدها الجمهور ضمن الأحداث هي شخصيات تشبهنا كثيراً، وسيتطرق العمل للعلاقات بشكل عام  والصداقة والحب أيضاً. 
 
ويتردد أن العمل كان يحمل إسم "سارة وعلس " وتم تغييره قبل البدء في تصويره ليستقر فريق العمل على "الهوى سلطان ".
 
 
وتستعد منة شلبي حاليًا لتصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "كونداليني"؛ حيث من المقرر بدء تصوير مشاهده الأولى في الهند خلال الأيام المقبلة، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الإسم وتتحدث عن فتاة تسافر الى عدة بلدان وتحكي عن تجربتها في كل بلد.
 
ومؤخراً، إنضمّت منة شلبي لفريق عمل الجزء الثاني من فيلم هيبتا، وقد علمت مجلة "نواعم" أن منة قد تؤدي دور راقصة ضمن أحداث العمل.
 
والفيلم يضم مجموعة من النجوم بداية من: منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال وكريم قاسم، وقد حقق الجزء الأول من الفيلم نجاحاً واسعاً وقت عرضه وكان العمل من بطولة ياسمين رئيس، عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد داوود وماجد الكدواني. (نواعم)
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