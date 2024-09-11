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فنون ومشاهير
بعد زفافها الاسطوري.. اول ظهور لـ مايا رعيدي من شهر العسل
Lebanon 24
11-09-2024
|
13:00
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لا تزال ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي تتصدر حديث الجمهور بعد حفل الزفاف الاسطوري الذي اقامته نهاية الاسبوع الماضي في اثينا.
وفي اول ظهور لها بعد حفل الزفاف، نشرت مايا على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو قصير، مستخدمة خاصية القصص المصورة، يبدو انها صورته من مكان شهر العسل اذ تتواجد حاليا في احد الاماكن الطبيعية امام حوض السباحة.
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وبالرغم من ان مايا لم تظهر في الفيديو، الا انها كتبت تعليقا عليه، حول حفل زفافها، جاء فيه بما معناه: "حصل سريعا، كالحلم." (الجديد)
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