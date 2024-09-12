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المرأة

بإطلالة أنيقة ومميزة... بوسي تحتفل بعيد ميلادها بالرقص مع نجلها (فيديو)

Lebanon 24
12-09-2024 | 03:44
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فاجأت الفنانة بوسي جمهورها خلال احتفالها بعيد ميلادها برقصها مع نجلها الذي ظهر معها للمرة الأولى وقد أصبح شاباً.


حضر حفل عيد ميلاد بوسي عدد كبير من الفنانين، وظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت من خلالها الأنظار، حيث ارتدت فستاناً قصيراً باللون الذهبي.
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كان من بين النجوم الذين حرصوا على الحضور: حكيم، هنادي مهنا، محمد أبو داوود، محمود الليثي، مسلم وخطيبته يارا تامر، وعدد كبير من أصدقائها من خارج الوسط الفني.

 
وكانت بوسي قد أثارت جدلاً خلال حلولها ضيفةً على برنامج "أجمد 7" الذي تقدّمه الإعلامية جيهان عبد الله عبر إذاعة "نجوم إف إم"، حيث كشفت العديد من أسرار أعمالها الفنية، مؤكدةً أن لا أحد ينافسها في الوقت الحالي.

وقالت بوسي عن منافسيها في مجال الفن: "محدّش بينافسني وكل مغنّية ولها شكل لوحدها مافيش حد شبه التاني". وأضافت: "كل فنانة لها الاستايل ولون مختلف والحمد لله أنا مميزة في منطقتي وصوتي لو مش مميز لم أكن لأنجح، ولن تجدي مثلاً فنان مثل حسين الجسمي أو بهاء سلطان أو أحمد سعد... هؤلاء الفنانون لهم نبرة وطريقة غناء معينة جعلتهم في مكانة مختلفة عند الجمهور".

وحول أسباب ابتعادها عن عالم التمثيل الفترة الماضية، قالت بوسي: "هذه الفترة مركزة في الغناء وله حق عليّ وهي مهنتي الأساسية وبحب الغناء جداً، وآخر أعمالي كان مسلسل "الحساب يجمع" مع الفنانة الكبيرة يسرا، وكان حاجة كبيرة جداً والناس كلهم أشادوا بي الحقيقة، ولذلك لا أريد أن أفسد هذه الصورة، وما يعرض عليّ حالياً ليس الأفضل وقلت أركز في تقديم أغاني أكثر، وأنا بحب الاستعراض جداً وهذا جانب جديد لم يكتشفه أحد فيّ ودي هواية عندي وأحاول أن أظهرها في الأغاني والكليبات".

وعن العمل الفني الذي تتمنى تقديمه في المستقبل، قالت بوسي: "نفسي أقدّم فيلم غنائي استعراضي، وهو طبعاً محتاج منتج يجازف ويصدّق موهبتي، ولكن حالياً الموضوع صعب". (روسيا اليوم)

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