رانيا يوسف في أزمة مع الرقابة.. اليكم اخر التطورات

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علمت "لها" أن أزمة فيلم "حمّام العريس" للفنانة رانيا يوسف، مع الرقابة والتي تسببت في تأجيل تصويره مرات عدة قد انتهت، وقررت الشركة المنتجة للفيلم استكمال التعاقد مع أبطال العمل، الذي يجمع رانيا يوسف بالفنان أحمد فهمي، وذلك تمهيداً لعقد جلسات التحضير لبدء التصوير نهاية العام الجاري.يُذكر أنه عُرض أخيراً لرانيا يوسف مسلسل "عمر أفندي"، وهو مكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداث المسلسل حول رجل يعاني مشاكل في حياته العائلية، ومن طريق المصادفة يجد سرداباً في منزله فيدخل فيه ويعود من خلاله بالزمن إلى عام 1943، ليجد نفسه يعيش حياةً مزدوجة. (لها)