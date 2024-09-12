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المرأة

بعد زواجها.. ممثلة شهيرة تعود إلى الأدوار الرومانسية

Lebanon 24
12-09-2024 | 08:00
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تواصل الفنانة جميلة عوض التحضيرات لأولى بطولاتها المطلقة في الدراما من خلال مسلسل بعنوان "أفلاطوني"، مكوّن من 15 حلقة، وتعود به إلى الأدوار الرومانسية بعد دورها المميز في فيلم "هيبتا".
وتأتي استعدادات جميلة للمسلسل بعد تمضيتها إجازة شهر العسل، ليكون العمل الأول لها بعد زواجها، والذي ينتمي الى نوعية الأعمال الرومانسية.
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وتدور أحداث مسلسل "أفلاطوني" في إطار رومانسي اجتماعي، ومن المتوقع أن يُعرض في موسم دراما رمضان المقبل.
وكانت جميلة عوض قد احتفلت في حزيران الماضي بزفافها إلى المونتير أحمد حافظ في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ونشرت صوراً من شهر العسل في فرنسا عبر حسابها الخاص في "إنستغرام". (لها)
جميلة عوض
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