كيف حولت فيكتوريا بيكهام خبرتها في الموضة إلى نجاح في عالم التجميل؟

أعلنت فيكتوريا بيكهام منذ أيام، طرح مستحضر تجميلي جديد خاص وهو الكونسيلر، لكن هذا المستحضر مهمته لا تنحصر بإخفاء العيوب وحسب، بل له فوائد على البشرة أيضًا.



قامت فيكتوريا بيكهام بالتعاون مع الدكتور أوغستينوس بدر، وهو طبيب وأستاذ مشهور معروف في مستحضرات العناية بالبشرة، بإطلاق كونسيلر TFC8 (خافي العيوب) على شكل القلم.



نبحث نحن النساء عن خافي عيوب يجمع تركيبة ثنائية بين العناية بالبشرة والتغطية.

ومع ذلك، فإن معظم منتجات العناية بالبشرة والمكياج التي تعدنا بالقيام بهذا المزج في وقت واحد لا تؤدي هاتين المهمتين بشكل جيد، وقد نلاحظ أن بعضهم في كثير من الأحيان لا يقومون بأي من الأمرين بشكل جيد.

يبدو أن الحال مختلف تمامًا مع قلم إخفاء العيوب الجديد والمتعدد المهام من توقيع فيكتوريا بيكهام.

أرادت مصممة الأزياء ومؤسسة العلامة التجارية لمنتجات التجميل التي تحمل اسمها أن يكون إطلاق منتجها الأول للبشرة عبارة عن تركيبة خالية من العيوب ومتعددة المهام، لذلك قررت الإستعانة بعالم الخلايا الجذعية الشهير ومحرر التجميل الشهير أوغستينوس بدر للمساعدة في صياغة منتج العناية بالبشرة، مختصر بكونسيلر قوي يمكنه حقًا القيام بمهامه.



مثل جميع منتجات أوغستينوس بدر (بما في ذلك The Rich Cream المعتمد من Posh)، فإن خافي العيوب متعدد الوظائف بفرشاة القلم والمعزز بتقنية TFC8 الخاصة بشركة Bader، وتقنية Trigger Factor Complex TFC، تساعد على تسريع تجديد البشرة، مما يجعل هذا القلم مزيج اثنين في واحد.



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الكونسيلر خفيف الوزن، يضفي لمسة نهائية مشرقة ويوفر ترطيبًا دائمًا لمدة تصل إلى ثماني ساعات بعد الاستخدام. يبدو أنه خافي العيوب المثالي لمنطقة تحت العين لأن المكونات المرطبة تساعد على ملء الخطوط الدقيقة وتجاعيد الشيخوخة، مما يمنعها من التكتل طوال اليوم.



يبدو أن مهمة الكونسيلر الذي يعمل بقلم النقر ليست مقتصرة على إخفاء العيوب على الفور وإخفاء الهالات السوداء تحت العين والخطوط الدقيقة فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين البشرة عند استخدامه بشكلٍ مستمر. ولا يفوتكِ الإطلاع على أسباب تجعلنا نعشق عائلة بيكهام.الكونسيلر خفيف الوزن، يضفي لمسة نهائية مشرقة ويوفر ترطيبًا دائمًا لمدة تصل إلى ثماني ساعات بعد الاستخدام. يبدو أنه خافي العيوب المثالي لمنطقة تحت العين لأن المكونات المرطبة تساعد على ملء الخطوط الدقيقة وتجاعيد الشيخوخة، مما يمنعها من التكتل طوال اليوم.يبدو أن مهمة الكونسيلر الذي يعمل بقلم النقر ليست مقتصرة على إخفاء العيوب على الفور وإخفاء الهالات السوداء تحت العين والخطوط الدقيقة فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين البشرة عند استخدامه بشكلٍ مستمر.

قالت فيكتوريا بيكهام في بيان صحفي بمناسبة إطلاق المنتج: “تخيلي أن الكونسيلر الذي تحتاجين إليه يقوم بفعاليته أكثر كلما قمتِ باستخدامه أكثر”.

“تعمل التركيبة على إخفاء الهالات السوداء والبقع بسهولة وسرعة، ولكن تقنية المكونات الموجودة في The Concealer Pen لا تقل قوة عن العناية بالبشرة.