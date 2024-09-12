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المرأة

إطلالات تخطف الأنظار.. كلوني وبيت يتألقان في مهرجان فينيسيا 2024!

Lebanon 24
12-09-2024 | 16:30
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في اليوم الخامس من مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2024، خطف الثنائي الشهير أمل وجورج كلوني الأضواء خلال افتتاح فيلم "Wolfs".
 
برزت إطلالتهما على السجادة الحمراء، حيث اعتمدا في أزيائهما على تناغم الألوان الباستيل الناعمة والأسود الكلاسيكي الغامق.
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الدورة الـ81 من مهرجان البندقية السينمائي لم تقتصر فقط على أمل وجورج كلوني، بل شهدت أيضاً حضور براد بيت وصديقته إيناس دي رامون بين الحضور.
 
في إطلالة أنيقة تعكس الفخامة والكلاسيكية، ظهر النجم جورج كلوني مرتدياً بدلة سوداء مصممة بدقة من جيورجيو أرماني، مميزة بياقة من الساتان تحمل توقيع الدار الإيطالية العريقة.
 
البدلة الأنيقة مكملة بقميص أبيض كلاسيكي وعقدة فراشة من الساتان، مع حذاء رسمي يعكس الذوق الرفيع لكلوني.

بجانبه، تألقت أمل كلوني بفستان مزركش بكشاكش من الشيفون باللون الأصفر الباستيل، موقعاً من دار فيرساتشي ضمن مجموعة أتولييه فيرساتشي، وتركت شعرها الأشقر الذي لفت انتباه الحضور منسدلاً بنعومة، كما اعتمدت مكياج نيود هادئ يتناغم مع بشرتها البرونزية.

خلال حضورهما المميز على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي، تألق براد بيت بجانب إيناس دي رامون بإطلالة فريدة تميزت بالأناقة والإبداع.
 
ارتدى بيت بدلة سوداء أوفر سايز تتسم بقصة مريحة تشمل قميصاً واسعاً وسترة طويلة مزينة بحواف من الساتان، مما أضاف لمسة من الفخامة على الطلة الكلية.
 
البدلة منسقة بشكل مثالي مع بلوزة قطنية سوداء وحذاء مربع الواجهة من الأمام، مظهر يختلف عن الأسلوب التقليدي الذي يعتمده عادةً نجوم هوليوود مثل جورج كلوني.
 
براد بيت، المعروف بتفرده في الأسلوب، قد أظهر مرة أخرى قدرته على التميز بخياراته العصرية والمحافظة في ذات الوقت على اللون الأسود الكلاسيكي.

بينما اختارت إيناس دي رامون فستانًا أبيض طويلًا يميزه تصميم أنيق بكتف واحد، محبوك على الجسم بشكل يبرز روعة التفاصيل.
 
الفستان الأبيض، الذي جاء متناقضًا تمامًا مع الإطلالة الداكنة لبراد بيت، أضاف عنصرًا من الإشراق والتميز للثنائي على السجادة الحمراء.
 
كما أكملت إيناس طلتها بأقراط لامعة وشعرها البني المتدلي بأناقة على كتفيها، لتخلق بذلك توازنًا مثاليًا بين البساطة والتألق.
في حدثٍ يجمع بين النجوم والأناقة، شهد مهرجان فينيسيا السينمائي لحظات لا تُنسى حيث التقى جورج كلوني وزوجته أمل بالنجم براد بيت وحبيبته الجديدة، مصممة المجوهرات إيناس دي رامون.
 
هذه اللقاءات ليست بالجديدة بين كلوني وبيت، حيث شاركا سويًا في العديد من الأفلام الناجحة مثل سلسلة "أوشنز" و"بيرن أفتر ريدينغ"، والآن يجتمعان مرة أخرى في فيلم "وولفز".

أمل كلوني وإيناس دي رامون تتألقان في مهرجان فينيسيا tajuki 1 أمل كلوني وإيناس دي رامون تتألقان في مهرجان فينيسيا

قبل هذا الظهور المميز، قضى الثنائيان ليلة عشاء مزدوجة في "ريستورانتي دا إيفو"، المطعم الفينيسي الشهير الذي يعد من الأماكن المفضلة لجورج وأمل كلوني كلما زارا المدينة. (تاجك)
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