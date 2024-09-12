أنجلينا جولي تسرق الأضواء في مهرجان فينيسيا بإطلالات تتألق بالأناقة والفخامة!

النجمة العالمية أنجلينا جولي تألقت على السجادة الحمراء للدورة الحادية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث حضرت لعرض فيلمها "Maria" المرشح ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

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في ثاني أيام المهرجان، لفتت جولي الأنظار بأناقتها المتميزة، سواء خلال المؤتمر الصحفي للفيلم، أو في ظهورها على السجادة الحمراء.



تمكنت النجمة العالمية أنجلينا جولي من خطف الأنظار بإطلالة أنيقة وكلاسيكية، حيث اختارت فستانًا بسيطًا من المخمل الأسود بتصميم من دار سان لوران (Saint Laurent).