مصمّمة لبنانية تُبدع في نيويورك.. أيقونة للجمال وتصميمات فاخرة (صور)

قدّمت المُصمّمة اللبنانيّة ريم عكرا مجموعتها من الأزياء الجاهزة للربيع والصيف المُقبلين على شكل دليل مصوّر، وأرادت من خلالها أن تتحدّى المفاهيم العابرة في مجال الموضة لتُثبت أن بعض الاتجاهات تبقى خالدة على الدوام.

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وبرزت ريم عكرا كأيقونة للأناقة الراقية والتصميمات الفاخرة، وأعادت تقديم بعض من عناصر الموضة الكلاسيكية بأسلوب معاصر يلبي احتياجات المرأة العصرية، ومن بين أبرز ملامح هذه المجموعة هو اهتمامها بتفاصيل الشرائط التي على الرغم من اتجاه الإنترنت الحالي الذي يعتبرها قديمة الطراز، لا تزال بالنسبة لريم رمزًا للأناقة والرقي.



بالنسبة لريم عكرا، تعتبر الشرائط جزءًا لا يتجزأ من تصميماتها، وهي عنصر يعبر عن الأناقة الكلاسيكية التي تتحدى الزمن. بالنسبة لريم عكرا، تعتبر الشرائط جزءًا لا يتجزأ من تصميماتها، وهي عنصر يعبر عن الأناقة الكلاسيكية التي تتحدى الزمن.

ففي مجموعتها لربيع وصيف 2025، استخدمت الشرائط بطرق مبتكرة وعصرية، لتظهر في تفاصيل متعددة مثل الفساتين ذات الكتف الواحد والفساتين بدون حمالات.

هذه الشرائط لم تكن مجرد زخارف، بل كانت جزءًا أساسيًا من البنية الجمالية للقطع، حيث أضافت لمسة من الرومانسية والنعومة التي تجسد أسلوب عكرا في التصميم.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت للشرائط في عالم الموضة الرقمي، إلا أن ريم عكرا تعتقد أن الأناقة الكلاسيكية يجب أن تظل ثابتة بغض النظر عن الاتجاهات الحديثة، وقد برهنت على ذلك من خلال تصميماتها التي تمزج بين الجمال التقليدي والابتكار المعاصر. (ليالينا)