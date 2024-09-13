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المرأة

فنانة عربية حديث الجمهور.. بوستر لها انتشر في ميدان "التايمز سكوير" (صورة)

Lebanon 24
13-09-2024 | 02:27
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حقق ألبوم "تيجي نسيب" للفنانة أنغام، والذي يتضمن 12 أغنية، نجاحاً ملحوظاً حيث نال الألبوم نسبة مشاهدات مرتفعة على يوتيوب واستمع له العديد من المتابعين عبر المنصات الرقمية المختلفة.
 
وقدمت أنغام في هذا الألبوم تجربة موسيقية جديدة، مزجت فيها بين الموسيقى التقليدية والمعاصرة، مما جعل الألبوم رحلة فنية تعبر عن مختلف مشاعر المرأة.

ونال ألبوم "تيجي نسيب" إشادات واسعة من وسائل الإعلام العربية والعالمية، حيث تم عرض بوستر ضخم للنجمة أنغام في ميدان "تايمز سكوير" الشهير في مدينة نيويورك، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً.

تعليقا على هذا الحدث، كتبت أنغام عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام": "صوت مصر في نيويورك، بوستر اليوم، تيجي نسيب، يضيء أشهر ميدان في العالم، من قلب تايمز سكوير. هذا الحدث هو تتويج للنجاح الكبير الذي حققه الألبوم". وأضافت أنغام في تدوينتها: "فخورين بنجاح تعاون Believe Artist Services، وصوت مصر الآتي أجمل".

وقد لاقى هذا البوستر ردود فعل إيجابية من جمهورها من الجالية المصرية والعربية، مما أضاف لمسة من الحنين والشوق في قلوبهم. كما أعرب معجبوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بالنجاح، وتمنوا لها دوام التألق. (نواعم)
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تيجي نسيب" لأنغام يكتسح العالمية ويضيء ميدان Times square بنيويورك | نواعم

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