تسريحات الشعر لصيف 2024.. الكاريه الكلاسيكي والويفي العريض بأيدي النجمات

مع حلول فصل الصيف، تبحث الكثيرات عن تحديث إطلالتهن بأسلوب يجمع بين الأناقة والعصرية، ويبدو أن قصة الكاريه قد استولت على عرش الموضة هذا الموسم.



Advertisement تعد هذه القصة من الخيارات المفضلة لدى النجمات وعاشقات الموضة اللواتي يرغبن في إضفاء تغيير جذري على مظهرهن دون التخلي عن الفخامة والرقي.

في عالم الموضة حيث تتجدد الصيحات باستمرار، تأتي تسريحات الشعر لتعبر عن الإبداع والأناقة بأشكال متنوعة.

مؤخرًا خطفت مدونة الموضة اللبنانية كارن وازن الأنظار في جلسة تصوير، حيث ظهرت بتسريحة الكاريه المالس الرائعة، مزينة بإكسسوار الفيونكة الأنيقة.

وقامت كارن بتثبيت الفيونكة جانبيًا عند مقدمة الشعر، مما أضفى على الإطلالة طابعاً خاصًا ومميزًا.



تسريحة الكاريه الريترو تُظهر أن الأسلوب الكلاسيكي يمكن أن يكون مفعماً بالأناقة والجاذبية، كما أثبتت ذلك النجمة الأردنية صبا مباركفي إحدى المناسبات الصيفية.

هذه التسريحة تعتمد على الخصلات الملتفة إلى الداخل مع فرق جانبي وغرة تغطي جزءاً من الوجه.



الإطلالة الجمالية المناسبة لهذا اللوك هو المكياج الترابي الناعم الذي يكمل الطلة بألوانه الطبيعية التي تناسب البشرة العربية.

لتطبيق هذه التسريحة، ينبغي غسل الشعر وتجفيفه جيدًا، ثم استخدام المكواة لتصفيف الخصل نحو الداخل وتثبيتها بمثبت الشعر لضمان دوامها.



لصاحبات الشعر القصير بقصات الكاري، هناك خيار رائع لإضافة الحيوية والكثافة لشعرك، وهو تسريح الشعر بأسلوب الويفي العريض.







تألقت أنغام بتسريحة الكاريه القصير مع خصلات ويفي عريضة، مما أضفى على شعرها المزيد من الكثافة والحيوية، كما اختارت الفرق الجانبي لمقدمة الرأس، مما يزيد من جمال التسريحة، ويضيف لها لمسة عصرية. النجمة المصرية أنغام، مثال حي على كيفية تحويل الشعر القصير إلى تسريحة فخمة وملفتة للأنظار.تألقت أنغام بتسريحة الكاريه القصير مع خصلات ويفي عريضة، مما أضفى على شعرها المزيد من الكثافة والحيوية، كما اختارت الفرق الجانبي لمقدمة الرأس، مما يزيد من جمال التسريحة، ويضيف لها لمسة عصرية.

لإكمال الإطلالة، نسقت أنغام مع هذا اللوك مكياج سموكي قوي وبارز على العينين، مما جعلها تبدو أكثر جاذبية وتألقًا.



مع ارتفاع درجات الحرارة والرغبة في الحصول على إطلالة عملية تتناسب مع أجواء الصيف، تبرز تسريحة الشعر الكاري المبلل كواحدة من أبرز صيحات الموضة لصيف 2024.







تسريحة الكاري المبلل على طريقة غادة عبد الرازق، المصففة بالجل، لا توفر فقط مظهرًا أنيقًا ومحددًا، بل هي أيضاً مناسبة بشكل خاص لصاحبات الشعر الدهني. تتميز هذه التسريحة بكونها عصرية وسهلة التنفيذ، وهي مثالية للظروف الجوية الحارة، حيث تساعد على الحفاظ على الشعر مرتبًا ومنع تطايره بفعل الرياح.تسريحة الكاري المبلل على طريقة غادة عبد الرازق، المصففة بالجل، لا توفر فقط مظهرًا أنيقًا ومحددًا، بل هي أيضاً مناسبة بشكل خاص لصاحبات الشعر الدهني.

الجل يساعد على الحفاظ على الشعر ملتصقاً بشكل جميل، ويقلل من ظهور الدهون الزائدة التي قد تفرزها فروة الرأس خلال الأيام الحارة.



كما أن هذه التسريحة تعتبر خيارًا رائعًا للإجازات الصيفية على الشواطئ، حيث تتلاءم مع الأجواء المائية، وتحافظ على مظهرك أنيقًا حتى بعد الخروج من البحر. (تاجك)