شريهان تُبهر متابعيها بصور جديدة في إطلالة صيفية أنيقة.. شاهدوها (صور)

يستمر التفاعل الأسبوعي بين النجمة شريهان وجمهورها على إنستغرام، حيث اتخذت من منتصف ليل كل خميس موعد ثابت لمشاركة جديدها من الصور.



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قبل حلول منتصف ليل يوم الخميس، الموافق 22 آب، أطلت النجمة شريهان على جمهورها عبر إنستغرام بصورة جديدة تجسد أناقتها الطاغية وسحرها الأخاذ. للأسبوع الثالث على التوالي، شاركت شريهان صورة جديدة تبرز إطلالتها الصيفية الساحرة المميزة باللون الأزرق ووردة كبيرة تزين الجانب الأيسر من وجهها، إليكِ تفاصيل إطلالتها، وآخر الأخبار عن مسيرتها.قبل حلول منتصف ليل يوم الخميس، الموافق 22 آب، أطلت النجمة شريهان على جمهورها عبر إنستغرام بصورة جديدة تجسد أناقتها الطاغية وسحرها الأخاذ.



ظهرت شريهان بإطلالة صيفية متألقة، مرتدية قميصًا باللون الأزرق الفاتح، وتزينت بوردة وردية اللون تغطي جزءًا من خدها الأيسر، مضيفة لمسة من الغموض والجمال.



ونسقت شيريهان مع إطلالتها تسريحة الكعكة المنخفضة البسيطة التي باتت تفضلها في الآونة الأخيرة، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية كبيرة، واختارت الظهور ببشرة نقية ونضرة، خالية من المكياج، مانحة متابعيها ابتسامتها الساحرة التي لطالما أحبوها.



في خطوة لافتة لإعادة ترتيب صورها على إنستغرام، قررت النجمة شريهان العودة إلى الإطلالات الكلاسيكية بعد فترة من التجارب بالأسلوب الكاجوال.









أضافت شريهان إلى حسابها على إنستغرام ثلاث صور مميزة، لتثبيتها في صدارة الملف الشخصي؛ الأولى هي صورة جديدة تُنشر لأول مرة، تبرز جمالها وأناقتها الكلاسيكية، والثانية توثق لحظاتها خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، والثالثة تعطي لمحة عن كواليس مشاركتها في مسرحية كوكو شانيل التي نالت إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.



أعرب المتابعون للنجمة الأسطورية شريهان، عن رغبتهم الشديدة في رؤيتها تظهر في حوار تلفزيوني شامل، وذلك في محاولة لتعويض الغياب الطويل الذي امتد على مدار السنوات الماضية.

لكن السؤال الذي يبقى عالقاً الآن، هو ما إذا كانت شريهان ستستجيب مرة أخرى لطلبات جمهورها، أم أنها ستظل ملتزمة بقرارها بعدم الظهور في برامج حوارية. أعادت النجمة نشر صورة جديدة تعكس توجهها الجديد، وقد لاقت تفاعلاً ملحوظاً من الجمهور والنجمات الشابات، بمن فيهم داليا شوقي التي شاركتها البطولة في مسرحية "كوكو شانيل".أضافت شريهان إلى حسابها على إنستغرام ثلاث صور مميزة، لتثبيتها في صدارة الملف الشخصي؛ الأولى هي صورة جديدة تُنشر لأول مرة، تبرز جمالها وأناقتها الكلاسيكية، والثانية توثق لحظاتها خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، والثالثة تعطي لمحة عن كواليس مشاركتها في مسرحية كوكو شانيل التي نالت إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.أعرب المتابعون للنجمة الأسطورية شريهان، عن رغبتهم الشديدة في رؤيتها تظهر في حوار تلفزيوني شامل، وذلك في محاولة لتعويض الغياب الطويل الذي امتد على مدار السنوات الماضية.لكن السؤال الذي يبقى عالقاً الآن، هو ما إذا كانت شريهان ستستجيب مرة أخرى لطلبات جمهورها، أم أنها ستظل ملتزمة بقرارها بعدم الظهور في برامج حوارية.