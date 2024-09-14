27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"ليست الأجمل".. تنمر كبير على ملكة جمال تركيا 2024 (صورة)
Lebanon 24
14-09-2024
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتواصل حملة الهجوم والانتقادات القاسية في تركيا على ملكة الجمال إيديل بلجين، منذ تتويجها اخيرا على عرش جمال تركيا لعام 2024، على اعتبار أنها لا تمتلك مقومات جمالية تكفي لحصوله على هذا اللقب.
ومن بين عشرين متنافسة في المسابقة التي أقيمت في مدينة إسطنبول اختارت لجنة التحكيم الشابة الحائزة على إجازة في الطب، لتواجه بعدها الكثير من الانتقادات والتنمر على شكلها، ولاحظ البعض أنّ صورها المرفقة على حساب المسابقة الرسمي معدّلة، معتبرين أن شكلها في الصور مختلف عن الشاشة.
Advertisement
واعتبر عدد كبير من المعلقين على المسابقة عبر القنوات التركية أنها قد تكون لطيفة وتتمتع بأخلاق عالية ومميّزة ولكن ملامحها وصفاتها الجمالية لا تكفي لتمثل 80 مليون نسمة كأجمل شابة في تركيا، مشيرين إلى أن الشابة "ليست قبيحة"، ولكن مواصفاتها لا تكفي لمنصب ملكة جمال تركيا.
وتبلغ إيديل 24 عاماً، وهي خريجة كلية الطب في جامعة "كوتش" التركية، وستمثل تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم، وتميزت خلال المنافسة من لفت الإنظار إليها بسبب أدائها في المرحلة النهائية وإجاباتها الذكية والمؤثّرة.
ت الشابة عن حماسها ووعدت أنها ستكون سفيرة لجمال المرأة التركية وثقافتها، مؤكدة عزمها على العمل لتحقيق أهدافها وطموحاتها، وأن تكون قدوة للشابات في تركيا.
وبعد الانتقادات والتنمر الذي تتعرض له الشابة في الاعلام والسوشيال ميديا، ردّ الحساب الرسمي لمسابقة ملكة جمال تركيا على الهجوم الحاصل، من خلال تعريف معنى الجمال، وفقاً لقاموس "TDK"، الذي عرّف الجمال بأنه "المتعة الجمالية، الحماس، الإعجاب، السمة المثيرة للمشاعر، الكلمة الرحيمة أو السلوك الرحيم، اللطف، اللين، محبوبة بصفاتها الأخلاقية والفكرية". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أصبحت صبية ونسخة عنه.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد ابنته شاهدوا كيف رقص معها (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت صبية ونسخة عنه.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد ابنته شاهدوا كيف رقص معها (فيديو)
01:33 | 2024-09-14
14/09/2024 01:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 114 مليار ليرة.. ابن الـ 83 عاما يفوز بجائزة اللوتو اللبناني تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 114 مليار ليرة.. ابن الـ 83 عاما يفوز بجائزة اللوتو اللبناني تعرفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2024-09-14
14/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة بشعة تهزّ كوبا البترونية.. قتل أبوه وزوجته وابنه ثم إنتحر!
Lebanon 24
جريمة بشعة تهزّ كوبا البترونية.. قتل أبوه وزوجته وابنه ثم إنتحر!
05:30 | 2024-09-14
14/09/2024 05:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة عنيفة تهزّ البقاع.. هذه آخر المعلومات!
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة عنيفة تهزّ البقاع.. هذه آخر المعلومات!
13:19 | 2024-09-14
14/09/2024 01:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان كروشيه أبيض قصير جداً.. بيونسيه تستعرض مشروبها الجديد بإطلالة "جريئة جداً" (صور)
Lebanon 24
بفستان كروشيه أبيض قصير جداً.. بيونسيه تستعرض مشروبها الجديد بإطلالة "جريئة جداً" (صور)
16:04 | 2024-09-13
13/09/2024 04:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
15:20 | 2024-09-14
مي عمر تسابق الزمن قبل رمضان
09:02 | 2024-09-14
ورد الخال تتلقى هدية مؤثرة: "هول جواهر إمي" (صور)
04:36 | 2024-09-14
تزوجت للمرة الثانية.. ممثلة لبنانية بصورة رومانسية برفقة زوجها رجل الأعمال الأردني تعرفوا إليه
03:52 | 2024-09-14
فيديو ينتشر.. شاهدوا ماذا فعلت حبيبة رونالدو مع بناتها
02:37 | 2024-09-14
فقدت والدها قبل فترة قصيرة.. مُذيعة أخبار الـ LBCI تُرزق بمولودتها الثانية في أميركا (صورة)
01:43 | 2024-09-14
"رجعت الملكة".. كالأميرات هيلدا خليفة تطل مُجدداً عبر الـ LBCI وهذا ما ستقدمه (فيديو)
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
14/09/2024 23:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
14/09/2024 23:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
14/09/2024 23:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24