Advertisement

المرأة

"ليست الأجمل".. تنمر كبير على ملكة جمال تركيا 2024 (صورة)

Lebanon 24
14-09-2024 | 12:00
A-
A+

Doc-P-1246684-638619366406089138.jpg
Doc-P-1246684-638619366406089138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتواصل حملة الهجوم والانتقادات القاسية في تركيا على ملكة الجمال إيديل بلجين، منذ تتويجها اخيرا على عرش جمال تركيا لعام 2024، على اعتبار أنها لا تمتلك مقومات جمالية تكفي لحصوله على هذا اللقب.
ومن بين عشرين متنافسة في المسابقة التي أقيمت في مدينة إسطنبول اختارت لجنة التحكيم الشابة الحائزة على إجازة في الطب، لتواجه بعدها الكثير من الانتقادات والتنمر على شكلها، ولاحظ البعض أنّ صورها المرفقة على حساب المسابقة الرسمي معدّلة، معتبرين أن شكلها في الصور مختلف عن الشاشة.
Advertisement
واعتبر عدد كبير من المعلقين على المسابقة عبر القنوات التركية أنها قد تكون لطيفة وتتمتع بأخلاق عالية ومميّزة ولكن ملامحها وصفاتها الجمالية لا تكفي لتمثل 80 مليون نسمة كأجمل شابة في تركيا، مشيرين إلى أن الشابة "ليست قبيحة"، ولكن مواصفاتها لا تكفي لمنصب ملكة جمال تركيا.
وتبلغ إيديل 24 عاماً، وهي خريجة كلية الطب في جامعة "كوتش" التركية، وستمثل تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم، وتميزت خلال المنافسة من لفت الإنظار إليها بسبب أدائها في المرحلة النهائية وإجاباتها الذكية والمؤثّرة.
ت الشابة عن حماسها ووعدت أنها ستكون سفيرة لجمال المرأة التركية وثقافتها، مؤكدة عزمها على العمل لتحقيق أهدافها وطموحاتها، وأن تكون قدوة للشابات في تركيا.
وبعد الانتقادات والتنمر الذي تتعرض له الشابة في الاعلام والسوشيال ميديا، ردّ الحساب الرسمي لمسابقة ملكة جمال تركيا على الهجوم الحاصل، من خلال تعريف معنى الجمال، وفقاً لقاموس "TDK"، الذي عرّف الجمال بأنه "المتعة الجمالية، الحماس، الإعجاب، السمة المثيرة للمشاعر، الكلمة الرحيمة أو السلوك الرحيم، اللطف، اللين، محبوبة بصفاتها الأخلاقية والفكرية". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:20 | 2024-09-14
09:02 | 2024-09-14
04:36 | 2024-09-14
03:52 | 2024-09-14
02:37 | 2024-09-14
01:43 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24