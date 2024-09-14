حقيقة خروج غادة عبد الرازق من سباق رمضان المقبل

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رغم إعلان الفنانة غادة عبد الرازق عن نيتها إعادة تقديم فيلم "شباب امرأة" في عمل درامي، إلا أن الشركة المنتجة أثارت الجدل حول عرض المسلسل في رمضان المقبل وتأجيله لعام 2026.وأكد مصدر من داخل الشركة المنتجة أن الشركة تدرس حالياً تأجيل عرض المسلسل إلى رمضان 2026 وذلك لأن المسلسل يحتاج إلى تحضيرات كثيرة قد لا يتسع الوقت لها، لأن الشركة تريد أن يخرج العمل بشكل يليق بمكانة الفيلم الذي يعد واحداً من أهم مئة فيلم في السينما المصرية.يُذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "صيد العقارب"، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن. (لها)