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المرأة

رمز للأناقة والقوة.. هكذا تتألق الملكة رانيا بالأزرق

Lebanon 24
15-09-2024 | 00:35
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شاركَت الملكة رانيا العبدالله، قرينة ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، مؤخرًا في منتدى أمبروسيتي Ambrosetti في إيطاليا، حيث ألقت كلمة بارزة حول أهمية وجود نظام عالمي خالٍ من التحيز. وقد تألقت الملكة بأناقة ملفتة، حيث اختارت بدلة نسائية باللون الأزرق الباستيل، الذي يُعتبر رمزًا للقوة والثقة.

إطلالة أنيقة ومتكاملة

واختارت الملكة رانيا بدلة من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana باللون الأزرق الفاتح، تتألف من بليزر من الجاكارد مزخرف بالزهور مع زر واحد وياقة عريضة، بالإضافة إلى فيست متماثل باللون نفسه. تحت البليزر، ارتدت قميصًا أزرق فاتح وبنطلونًا أبيض بقصة مستقيمة، مما أضفى إشراقة واضحة على إطلالتها.

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تفاصيل أكسسواراتها

وأكملت الملكة أناقتها بحذاء أبيض عالي الكعب من جيمي شو Jimmy Choo، وحقيبة صغيرة من لويس فويتون Louis Vuitton بلون أومبري يجمع بين الأبيض والأزرق الفاتح، وهي حقيبة Capucines BB Bag. كما تركت شعرها ينسدل متموجًا، واعتمدت مكياجًا غلامور مع ظلال عيون ترابية وغلوس لامع، وارتدت أقراطًا حلقية مرصعة بالألماس التي أضافت لمسة نهائية من الرقي إلى إطلالتها.

لون الأزرق: تفضيل ملكي

تُعتبر هذه الإطلالة جزءًا من شغف الملكة رانيا باللون الأزرق، الذي تكرره في مناسبات عدة، نظرًا لتكامله المثالي مع لون بشرتها وإبراز جمالها الطبيعي.

والعام الماضي، حضرت الملكة رانيا العبدالله قمة الشرق الأوسط العالمية مع الملك عبدالله وولي العهد الأمير الحسين وكذلك الأمير هاشم، ومن أجل هذه المناسبة اعتمدت إطلالة البدلة النسائية التي توحي بالصلابة والقوة.
 
 
حيث ارتدت بدلة أنيقة باللون الأزرق المشرق من جي دبليو أندرسون JW Anderson أتت مع بليزر بزر واحد جانبي وهي تأتي مفتوحة من الأمام وبنطلون بقصة ساقين واسعة مع شق أمامي عند كل ساق.
 

لإكمال أناقتها حملت حقيبة Small Puzzle Edge Top Handle من لويفي Loewe باللون البيج مع سلاسل ذهبية تزينها، وانتعلت حذاء Songe Ombre Peplex Heel الذي يتميز بكعب بلون أومبري متدرج من ديور Dior. (سيدتي)
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