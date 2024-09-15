Advertisement

المرأة

إعلاميّة الـ"أم تي في" احتفلت بمعموديّة إبنتها... وشقيقتها وزميلتها في القناة هي العرابة

Lebanon 24
15-09-2024 | 09:24
A-
A+
Doc-P-1246969-638620148575421377.jpg
Doc-P-1246969-638620148575421377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت الإعلامية في الـ"أم تي في" غريسيا أنطون، بمعموديّة إبنتها جايد في كنيسة السيّدة في الأشرفيّة.
 
 
واختارت أنطون شقيقتها وزميلتها في الـ"أم تي في" ريتا بيا عرابة لابنتها. (رصد لبنان 24)
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غريسيا أنطون

ريتا بيا أنطون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:26 | 2024-09-15
07:54 | 2024-09-15
06:22 | 2024-09-15
04:22 | 2024-09-15
02:00 | 2024-09-15
00:35 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24