احتفلت الإعلامية في الـ"أم تي في" غريسيا أنطون، بمعموديّة إبنتها جايد في كنيسة السيّدة في الأشرفيّة.

واختارت أنطون شقيقتها وزميلتها في الـ"أم تي في" ريتا بيا عرابة لابنتها. (رصد لبنان 24)