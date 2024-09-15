مكونات طبيعية لعلاج جفاف البشرة في فصل الخريف

تعاني معظم السيدات من مشكلة البشرة الجافة وتصبح أكثر شيوعاً مع تقدم العمر، حيث تبدأ البشرة بفقدان الغدد العرقية والزيتية. وهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى جفاف البشرة في الخريف، ولعلاج البشرة الجافة هذه بعض الحلول:

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زيت جوز الهند

إذا كنت تستخدمين زيت جوز الهند لترطيب البشرة الجافة، فمن الجيد ترطيبها مباشرة بعد الاستحمام. يمكنك القيام بذلك عن طريق أخذ كمية صغيرة في يديك وفرك الزيت من الرقبة إلى الأسفل، مع التركيز على أجزاء الجسم التي تحتاج إلى رطوبة إضافية، مثل الركبتين والقدمين، والمرفقين واليدين. استمري حتى تشعر البشرة بالرطوبة والنضارة، إذا لزم الأمر، يمكن إعادة تطبيق زيت جوز الهند لاحقاً.



الألوفيرا

تنمو نبتة الألوفيرا في المناطق الصحراوية حول العالم. تنتج أوراقها مادة هلامية غنية بالفيتامينات A و C و E و B12.



وللحصول على أفضل ماسك للوحه من الألوفيرا لترطيب البشرة الجافة، اتبعي الخطوات التالية:



امزجي ملعقة كبيرة من الألوفيرا مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز. وحين تمتزج المكونات جيداً، طبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الدافئة.

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من الألوفيرا والعسل الطبيعي وعصير الليمون الحامض. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك، واحرصي على تدليكها بهدوء بواسطة أطراف أصابعك. وعند الانتهاء، اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

الألوفيرا لتهدئة البشرة والتخلص من الاحمرار

الألوفيرا الممزوج باللبن الزبادي يساعد على تهدئة البشرة ويخلصك من الاحمرار.



امزجي ملعقة كبيرة من الألوفيرا مع ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي. ثم، طبقي المزيج على بشرة وجهك، واتركيه لمدة ربع ساعة.

اغسلي وجهك بالغسول الملائم واشطفيها بالماء البارد.

زيت عباد الشمس

يمكنك أيضاً استخدام زيت عباد الشمس في شكله النقي لتنظيف بشرتك مسبقاً وترطيبها.



لاستخدام زيت بذور عباد الشمس كمنظف مسبق، ضعي بعض قطرات بين أصابعك، ثم وزعيها على وجهك.

امسحيها بقطعة قماش مبللة واتبعيها بمنظف عادي. يمكنك أيضاً استخدامه لإزالة المكياج عن طريق وضعه على كرة قطنية ومسح المكياج في نهاية اليوم.

لاستخدام زيت عباد الشمس كمرطب، اتبعي الخطوات التالية:



نظّفي بشرتك بغسول الوجه الطبيعي.

ضعي السيروم على وجهك ورقبتك.

خذي بضع قطرات من زيت عباد الشمس وافركيه بين يديك. وزعيها على وجهك ورقبتك، وتجنبي منطقة العين.

ضعي كريم العين برفق حول منطقة العين. (سيدتي)