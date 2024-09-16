Advertisement

المرأة

بسبب فيديوهاتها المخلّة.. القبض على "صوفيا لورين" في أحد نوادي مصر!

Lebanon 24
16-09-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1247134-638620689932675033.jpg
Doc-P-1247134-638620689932675033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقى عناصر الشرطة المصرية القبض على الراقصة الشهيرة و"التيكتوكر" المدعوة "صوفيا لورين" في أحد النوادي الليلية بالعجوزة في محافظة الجيزة.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، تم القبض على الراقصة بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية فيديوهات خليعة ومنافية للآداب العامة لها، تستعرض من خلالها أجزاء حساسة من جسدها على مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement

وبمواجهتها أمام رجال المباحث، اعترفت "صوفيا لورين" بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال ذلك.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:24 | 2024-09-16
23:00 | 2024-09-15
15:53 | 2024-09-15
14:59 | 2024-09-15
10:26 | 2024-09-15
09:24 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24