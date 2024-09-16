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المرأة

بعد طول انتظار.. ممثلة شهيرة تكشف برومانسية عن جنس جنينها (صور)

Lebanon 24
16-09-2024 | 05:30
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كشفت النجمة التركية نسليهان أتاغول حملها بمولود ذكر أثناء حلولها ضيفة على برنامج إيطالي.
ونشرت نسليهان مؤخراً صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام جمعتها بزوجها النجم قادير دوغلو والتي أرفقتها بقلب أزرق. (lbc)
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بعد طول انتظار... نسليهان أتاغول تكشف جنس مولودها الأول (صورة)
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