كادت تفقد حياتها قبل 3 سنوات... إعلامية تخضع لعمليّة جراحيّة "دقيقة جدّاً"





وكتب الإعلامي أحمد سالم عبر صفحته على "فيسبوك": "دعواتكم للصديقة الغالية إيمان الحصري بالشفاء العاجل، لأنها تخضع لعملية دقيقة جداً، وهي في أمس الحاجة لدعواتنا جميعاً".

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وكانت الحصري تعرضت لأزمة صحية قبل 3 سنوات، بعدما تسبب خطأ طبي في تدهور حالتها الصحية، وكادت تفقد حياتها بسببه. عاد اسم الإعلامية المصرية إيمان الحصري لصدارة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لأزمة صحية جديدة خلال الساعات الماضية، وإجرائها عملية جراحية دقيقة.وكتب الإعلامي أحمد سالم عبر صفحته على "فيسبوك": "دعواتكم للصديقة الغالية إيمان الحصري بالشفاء العاجل، لأنها تخضع لعملية دقيقة جداً، وهي في أمس الحاجة لدعواتنا جميعاً".وكانت الحصري تعرضت لأزمة صحية قبل 3 سنوات، بعدما تسبب خطأ طبي في تدهور حالتها الصحية، وكادت تفقد حياتها بسببه.

وتبيّن أن الطبيب الذي أجرى لها جراحة في الأمعاء والقولون، قد ارتكب خطأ طبياً، أدى إلى خضوعها لعملية جراحية جديدة لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الجراحية، لكن الحالة تفاقمت وخضعت لسبع عمليات جراحية في 21 يومياً. (الامارات 24)