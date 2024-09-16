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المرأة

ياسمين عبد العزيز تدعم شيرين في أزمتها الأخيرة بهذه الطريقة.. ماذا فعلت؟

Lebanon 24
16-09-2024 | 10:30
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حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على دعم مواطنتتها الفنانة شيرين عبد الوهاب في ظل أزماتها المستمرة من شركة "روتانا" التي تمنعها من طرح أغانيها وتتخذ بحقها إجراءات صارمة وقاسية.
وعلى الرغم من سياسة حذف الأغاني التي تفرضها "روتانا" على المغنية المصرية إلا أنها تنجح في تسريب أغانيها الجديدة عبر وسائل السوشيال ميديا والتي تحقق من خلالها نجاحاً باهراً وانتشاراً واسع بين محبيها من الجمهور والنجوم ومن بينهم النجمة ياسمين عبد العزيز التي حرصت على دعمها بطريقتها الخاصة.
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وشاركت ياسمين متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو لأغنيتها الجديدة "عودتني الدنيا" التي طرحتها الأسبوع الماضي، وأكدت إعجابها بالأغنية وكلماتها التي تمسها بقورة من خلال تعليق مقتضب كتبت فيه "الله يا شيري".
 (لها)
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