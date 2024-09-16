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المرأة

أزمة جديدة... سمية الخشاب ورانيا يوسف في ورطة بسبب الرقابة!

Lebanon 24
16-09-2024 | 23:00
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أوقفت الرقابة على المصنّفات الفنية عرض فيلم "التاروت" للنجمتين سمية الخشاب ورانيا يوسف ومنعت إعطاء التصاريح لعرضه لحين إجراء تعديلات على بعض مشاهده.

وكان الاعتراض على فيلم "التاروت" بسبب احتوائه على مشاهد جريئة، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين بسبب تصويره نوعاً غير تقليدي من الخيانة، وأوضح المنتج بلال صبري أن الرقابة تدخّلت بعد انتهاء التصوير، وطالبت بإجراء تعديلات على بعض المشاهد المثيرة فيه، أي إعادة تصوير بعض اللقطات.
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وأضاف: "نحن ملتزمون بتعليمات الرقابة، وسنعدّل في المشاهد في أقرب وقت".

من جهة أخرى، قرّرت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، بقيادة الفنانة إسعاد يونس، عرض الفيلم ليلة رأس السنة، بعد اتفاقها مع المنتج بلال صبري، ليكون واحداً من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا الموسم.
يذكر أن فيلم "التاروت" يتشارك بطولته: سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، وعلاء مرسي، محمد سليمان، خالد محروس، وائل متولي، بوسي شاهين. وهو من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.
 
المصدر: لها
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