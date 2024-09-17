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المرأة

"شكرًا مصر"... نيكول سابا تحتفل بجائزة الإبداع عن "الكات كاتي" (صور)

Lebanon 24
17-09-2024 | 00:29
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احتفلت النجمة نيكول سابا بتكريمها بجائزة الإبداع بمهرجان الفضائيات العربية عن أغنيتها الصيفية التي حققت انتشارا كبيرا "الكات كاتي".
 
ونشرت نيكول سابا مجموعة من الصور من تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية ومنحها جائزة الإبداع عن أغنية "الكات كاتي" وعلقت على الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت، "شكرا مهرجان الفضائيات العربية على التكريم والجائزة.. شكرا مصر أم الدنيا".
 
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وكانت النجمة نيكول سابقا أطلقت كليب أغنيتها الصيفية الكات كاتي قبل أسابيع ضمن أعمالها الصيفية هذا العام كما أحيت مجموعة من الحفلات الغنائية في عدد من المحافظات المصرية وسط حضور جماهيري كبير، وتستعد لاستكمال سلسلة حفلاتها داخل وخارج مصر خلال الفترة القادمة.
وتستعد النجمة نيكول سابا لإطلاق أحدث أغانيها باسم "الباب يفوت جمل" خلال الأيام القليلة القادمة ضمن سلسلة أعمالها الجديدة. (نواعم)
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