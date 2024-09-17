بقفطان باللونين الأسود والأخضر... ظهور جديد لابنتي دنيا بطمة بعدما كبرتا

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أثارت ابتسام بطمة جدلاً كبيراً على السوشيال ميديا بعد نشر صور جديدة لإبنتي شقيقتها الفنانة دنيا بطمة، غزل وليلى روز، وانقسمت التعليقات بين من مدحها ومن اعترض على تصرفها.وتصرّ شقيقة المغنية المغربية على إبقاء صفحة الأخيرة على انستغرام نشيطة وفاعلة رغم تواجدها منذ نحو 9 أشهر في السجن بقضية "حمزة مون بيبي" الشهيرة، وتحرص على مشاركة متابعيها بصور لابنتي دنيا، وغالباً ما تكون إعلانات لإحدى ماركات الملابس التقليدية المغربية.وفي أجدد ظهور لابنتي دنيا على السوشيال ميديا، تمايلت الطفلتين بقفطان باللونين الأسود والأخضر، ومزين من الأمام بالدانتيل الأسود، وبدت الطفلة الصغيرة محترفة في التقاط الصور بطريقة فنية كما لو أنها عارضة أزياء حقيقية، بينما شقيقتها الكبرى بدت نسخة مصغرة عن شقيقتها الفنانة حلا الترك.تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور وعبروا عن حزنهم الكبير لغياب والدتهما عنهما بسبب الحكم القضائي بحقها، وأثنوا على إهتمام شقيقات دنيا ووالدتها بالطفلتين اللتين تعيشان بعيدتين عن والدهما المنتج محمد الترك. في حين انتقد البعض الآخر استغلال الطفلتين في الاعلانات والتعاطف مع قضية والدتهما. (لها)