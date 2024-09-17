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المرأة
هند صبري تشوق جمهورها بهذا الخبر!
Lebanon 24
17-09-2024
|
15:15
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نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها الخاص في منصة "X" برومو الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" لتشوّق به جمهورها للعمل الذي ينطلق عرضه في 26 أيلول الجاري.
وعلّقت هند على برومو المسلسل قائلةً: "أخيراً "البحث عن عُلا" راجع لنا من جديد... الموسم الثاني من "البحث عن علا" يُعرض في 26 سبتمبر حصرياً على "نتفليكس"".
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وكانت منصة Netflix قد طرحت البرومو التشويقي للجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، والذي كشف عن العديد من المفاجآت، منها ظهور شخصيات جديدة خلال الأحداث.
وكشفت Netflix عن تصوير أجزاء من المسلسل في باريس عاصمة فرنسا، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة على "إنستغرام" صوراً تؤكد سفر هند صبري "علا" إلى فرنسا رفقة ظافر العابدين الذي انضم حديثاً الى الموسم الثاني من المسلسل.
وعلّق حساب المنصة على الصور قائلاً: "علا عبد الصبور في فرنسا"، وعلّقت هند صبري على الصور قائلةً بالفرنسية: "لمَ لا؟ ليست إيميلي وحدها"، في إشارة إلى مسلسل "نتفليكس" الشهير "إيميلي في باريس"، ليردّ عليها حساب المنصة بالقول: "شكل فرنسا هتنوّر ولا إيه؟".
(لها)
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