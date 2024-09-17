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المرأة

أنغام تواصل جولتها الغنائية.. أين الحفل القادم؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 23:00
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تواصل الفنانة أنغام جولتها الغنائية في منطقة الخليج العربي، حيث تستعد لإحياء حفل في دولة البحرين يوم الجمعة المقبل 20 أيلول، وذلك بعد نجاح حفليها الأخيرين اللذين أحيت أحدهما في دبي في 27 آب الماضي، والثاني في المملكة العربية السعودية في 13 أيلول الجاري.
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يُذكر أن أنغام ستُحيي حفلاً جديداً في مركز البحرين العالمي للمعارض، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً.
وكانت أنغام قد أحيت يوم الجمعة الماضي 13 أيلول، حفلاً غنائياً في السعودية على مسرح "عبادي الجوهر" ورفع الحفل شعار "كامل العدد"، وقدّمت أنغام خلاله باقة من أروع أغانيها، كما غنّت من ألبومها الجديد "تيجي نسيب" وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وأكدت أنغام في المؤتمر الصحافي الذي عُقد على هامش الحفل، أنها تختار كلمات أغانيها بقلبها لكي يصدّقها الجمهور، وأنها تحب تبنّي المواهب الجديدة، حيث قالت: "بختار كلمات الأغاني بقلبي وعقلي بس يمكن بقلبي الأول والكلام اللي بصدّقه أوي بختار الكلام كأني واحدة من الجمهور بختاره عاطفياً وإنسانياً علشان يدخل القلوب بسهولة". (لها)
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