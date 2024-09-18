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فنون ومشاهير
خضعت لعملية جراحية دقيقة.. ما حقيقة نقل شيرين عبدالوهاب للمستشفى؟
Lebanon 24
18-09-2024
|
15:57
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار تفيد بنقل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، إلى إحدى المستشفيات الكبرى في مدينة القاهرة، من أجل إخضاعها لعملية جراحية دقيقة.
وبحسب أحد المصادر، فإن شيرين دخلت إلى إحدى مستشفيات منطقة الدقي، ممسكة بوسادة بيضاء بيدها اليمنى، بينما جلبت بحوزتها عدة حقائب، باعتبار أن مدة إقامتها في المستشفى ستمتد لأيام.
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ومع انتشار الشائعات بشكل كبير، خرج طبيب شيرين، الدكتور نبيل عبد المقصود، لينفي ما جرى تداوله جملة وتفصيلًا ، وقال في تصريح صحفي له: "هذا كلام كاذب، وليس له أساس من الصحة".
وشدد محامي شيرين، المستشار ياسر قنطوش، على أن لا صحة لما أشيع، قائلا: "الكلام المنتشر بشأن إجراء شيرين عملية غير صحيح بالمرة".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ردَّ شيرين على الشائعات، مؤكدةً أنها في حالة صحية جيدة، ولم تتعرض لوعكة صحية، بل كل ما في الأمر أنها أجرت زيارة لصديق لها خضع لعملية جراحية.
أما على الصعيد الفني، ستقيم شيرين حفلًا فنائيًا في الكويت بتاريخ 28 تشرين الثاني المقبل. (البوابة)
فنون ومشاهير
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