"بدائل فعالة للبرايمر".. كيف تحافظين على ثبات مكياجك بطرق طبيعية وغير مكلفة؟

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يعد البرايمر حجر الأساس للمكياج، لأنه يوفر أساساً ناعماً، ويساعد في ثبات مكياجك لفترة طويلة من اليوم، بالإضافة إلى إخفاء أي عيوب أو شوائب في الوجه، لكن عندما ينفذ البرايمر فلا يجب أن تتخطين هذه الخطوة، حيث يمكنك استبداله ببساطة باستخدام بديل برايمر طبيعي، أو بديل في المكياج غير مكلف، ولحسن الحظ توجد العديد من أنواع بديل البرايمر الجاهزة أو الطبيعية المناسب لكل أنواع البشرة.كما ذكرنا يمكن استخدام منتجات أخرى جاهزة كبديل غير مكلف للبرايمر، وفي نفس الوقت تعزز من صحة ونضارة بشرتك، وهي كالآتي:يعمل بلسم نيفيا كأساس قبل المكياج بشكل جيد، كل ما عليك فعله هو فركه على وجهك قبل وضع بودرة الوجه.إنه ليس الأفضل، لكنه يؤدي المهمة بشكل جيد، الجانب السلبي الوحيد هو أنه يحتوي على عطور مما يؤدي إلى تهيج البشرة الحساسة، لكنه جيد للبشرة الجافة ويرطبها بعمق.تستخدم كريمات BB و CC لتغطية العيوب مثل الكونسيلر، لكنها مشبعة بفوائد إضافية، لذلك تعد هذه الكريمات مثالية كبديل للبرايمر قبل المكياج، فهي تنعم بشرتك وتوحد لونها وترطبها وتحميها من أشعة الشمس.تأكدي أن تركيبتها خفيفة، لأن بعضها يحتوي على قوام سميك يتسبب في انسداد المسام، ويوصي الخبراء بخلطه مع كريم الأساس قبل استخدامه.يعد حليب المغنيسيا أفضل بديل برايمر غير مكلف، ويساعد على بقاء مكياجك طوال اليوم، وهناك العديد من المشاهير الذين جربوه كبديل للبرايمر قبل المكياج.هذا المنتج مناسب للبشرة الدهنية، لأنه يزيل أي دهون زائدة ويشد المسام مما يمنحك مظهراً ناعماً ومشرقاً.واقيات الشمس الخالية من الزيوت تحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة، كما يلعب دوراً إضافياً لكونه يشكل قاعدة أساس رائعة للمكياج بدلاً من البرايمر، كما يساعد في ثبات مكياجك طوال اليوم، ويرطب بشرتك ويغذيها.يعد لوشن ديفرين للتحكم في الزيت علاجاً جيداً لحب الشباب، كما يمكن استخدامه كبرايمر رائع، ويمكن استخدامه للبشرة الدهنية والعادية، حيث يساعد المنتج في إبقاء مكياجك ثابت، وتوازن البشرة من خلال امتصاص الدهون الزائدة، وحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس.يعمل كريم النهار الأساسي على ترطيب البشرة وإنشاء طبقة رقيقة على الوجه لحمايتها، وتختار بعض الفتيات هذا الكريم بدلاً من البرايمر، حيث تمتصه البشرة سريعاً، كما يساعد على ثبات المكياج لفترة طويلة.أفضل بديل للبرايمر هو البديل الطبيعي، لذلك نرشح لك قائمة بديل البرايمر المتوفرة في المنزل:إذا كنت تبحثين عن بديل طبيعي غير مكلف وأفضل بديل طبيعي للبرايمر، فإن زيت جوز الهند هو بديل البرايمر في المنزل.يعد زيت جوز الهند المتوفر في منزلك من البدائل الطبيعية للبرايمر، والذي يمكن استخدامه كأساس للوجه، سيمنحك الزيت توهجاً طبيعياً، لكنه غير مناسب للبشرة المختلطة والدهنية، لأنه يسبب انسداد المسام، ويؤدي لظهور حب الشباب، يمكن لأصحاب البشرة الجافة استخدام زيت جوز الهند كبديل طبيعي للبرايمر قبل المكياج.فيما يلي عدد من المكونات والعناصر الطبيعية التي يمكن استخدامها كبديل البرايمر قبل المكياج:يمكنك استخدام ماء الورد كبديل طبيعي رائع للبرايمر، سوف يمنحك قاعدة ندية ورطبة للمكياج، كما يهدئ من تهيج البشرة، وسيساعد في التصاق المكياج ببشرتك لفترة طويلة، ويناسب هذا الاختيار كل أنواع البشرة.تعمل مكعبات الثلج كتمهيد رائع للمكياج، فهي تستخدم لتقليص المسام والتخلص من العيوب والنتوءات قبل استخدام كريم الأساس.كما أن استخدام مكعبات الثلج قبل وضع المكياج ليس الطريقة الوحيدة لإضفاء لمسة من الانتعاش على روتين مكياجك، حيث يمكن استخدام مكعبات الثلج للتقليل من تفاقم حب الشباب وكوسيلة للحد من الالتهاب.يمكنك لف مكعب الثلج بقطعة قماش أو منديل، ثم وضعه على البثرة لمدة 20-30 ثانية عدة مرات يوميًا.، أو يمكنك الاستفادة من حيلة تجميل شهيرة، باستخدام علبة مثلجة من المياه الغازية لتحقيق نفس النتائج.يعد الفازلين مرطباً رائعاً، ويمكن استخدامه كأساس بدلاً من البرايمر، فهو يحبس الرطوبة مما يساعد على تقليل ظهور المسام والخطوط الدقيقة، كما يتميز بلمسة نهائية غير لامعة، مما يحافظ على مكياجك طبيعياً طوال اليوم، لكنه غير مناسب لأصحاب البشرة الدهنية.يمكنك استخدام جل الصبار كبديل البرايمر قبل المكياج، فهو يعمل كحاجز واقي ومرطب، كما يقلل حب الشباب والالتهابات، ويساعد جل الصبار في ثبات مكياجك وتحسين بشرتك طوال اليوم، وهو مناسب لأصحاب البشرة الجافة وللبشرة الدهنية والمختلطة.تساعدك هذه الحيل على استخدام البرايمر أو بديل البريمر الطبيعي بشكل صحيح:يجب وضع برايمر الوجه بعد الانتهاء من روتين العناية بالبشرة، وقبل البدء في وضع مكياجك.استخدمي أصابعك لتوزيع البرايمر، وليس فرشاة مكياج لأنها لن توزعه بالتساوي.اتركي البرايمر أو أحد بدائله على وجهك دون لمدة دقيقة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية في روتين المكياج، سيساعد ذلك على ضمان جفافه قبل وضع أي شيء.تعتمد كمية البرايمر التي يحتاجها وجهك على نوع بشرتك، فلن يحتاج الأشخاص ذوي البشرة الدهنية إلى الكثير من البرايمر، على عكس أصحاب البشرة الجافة، لأن بشرتهم تمتص المزيد من البرايمر.ليس عليك استخدام البرايمر على وجهك بالكامل، يمكنك وضعه على الندوب والمسام الكبيرة أو أي عيوب أخرى بالبشرة.ختاماً، البديل الطبيعي للبرايمر هو الخيار المثالي عند نفاد البريمر أولرغبة في التغيير، يمكنك استخدام بلسم نيفيا للبشرة الجافة أو كريمات BB وCC التي ترطب وتوحد لون البشرة.بالنسبة للبشرة الدهنية، يعد حليب المغنيسيا خيارًا رائعًا، واقي الشمس الخالي من الزيوت أو لوشن ديفرين أيضًا يشكلان أساسًا جيدًا، بالنسبة لبديل البرايمر الطبيعي، يستخدم زيت جوز الهند للبشرة الجافة، بينما ماء الورد يعمل كمرطب مناسب لجميع الأنواع. مكعبات الثلج والفازلين تساعدان في تقليص المسام وترطيب البشرة، واستخدام جل الصبار كبديل يعمل على دعم ثبات المكياج وتهدئة البشرة.نعم، يمكن الاستغناء عن البرايمر، لكن استخدامه يساعد في تحسين مظهر المكياج وثباته. إذا كانت بشرتك جيدة، أو كنت تفضل مظهراً طبيعياً، يمكنك تطبيق المكياج دون برايمر.ليس ضروريًا، ولكن يعتبر مفيد، حيث يساعد البرايمر على تجهيز البشرة، مما يجعل المكياج يدوم لفترة أطول، ويبدو أكثر سلاسة.نعم، يمكن استخدام جل الصبار كبديل للبرايمر، فهو يرطب البشرة ويعطيها مظهرًا صحيًا. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على خصائص مهدئة ومريحة للبشرة. (تاجك)