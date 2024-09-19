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فنون ومشاهير

رحمة رياض تستعدّ لطرح 3 أغنيات جديدة اليوم

Lebanon 24
19-09-2024 | 07:20
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تتحضّر الفنانة رحمة رياض، لطرح باقي أغاني ألبومها "أنا اليوم"، وفقاً لمجلة "سيدتي".


ومن المنتظر طرح رحمة لأغاني ألبومها مساء اليوم الخميس، وفقاً لمدة زمنية وضعتها بين كل أغنية أقصاها هي نصف ساعة بين كل أغنية والأخرى.
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وكانت رياض قد أطلقت 3 أغنيات من الالبوم عام 2023، وهي "صفحة جديدة"، "كلام الحب"، وأغنية "حلو هالشعور".

وحرصت النجمة رحمة رياض على الترويج لأغانيها الجديدة، والكشف عن مواعيد طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة وموقع الـ"يوتيوب"، إذ نشرت ملصقات صغيرة مكتوب عليها أسماء تلك الأغاني، معلقة "باجر الموعد، أول محطة: 'وجهك أحبه' الساعة 5:00، وبعدها 'دنيا صغيرة' 5:30، وآخر رحلة ويا 'الله لا يحرمني' الساعة 6:00 مساءًا، مستعدين؟".

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