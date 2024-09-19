"تجربة مثالية".. كل ما تحتاجين معرفته عن العناية بالبشرة بعد الليزر!

بعد الخضوع لجلسة إزالة شعر الوجه بالليزر، أول ما يتبادر إلى ذهنكِ السؤال التالي: ما هو روتين العناية بالبشرة بعد جلسات الليزر؟ وهل يمكنكِ وضع المكياج بعد الليزر؟

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سنقدم لكم جميع نصائح لاتباع روتين العناية بالبشرة بعد جلسات الليزر، وما الذي يجب تجنبه بعد الليزر للبشرة.



هناك بعض الإجراءات يجب اتباعها قبل أن تبدئي جلسة الليزر لحماية البشرة من أي مضاعفات قد تحدث، ومن هذه الإجراءات:

أوّلاً، تأكدي من خلو البشرة من المكياج أو العطور، أو أي نوع من أنواع الكريم أو واقي الشمس.



ثانياً، لا تتعرضي لأشعة الشمس أو أي مصادر الحرارة قبل الجلسة ب3 أيام؛ وذلك لأن الليزر يستخدم الحرارة لتدمير بصيلات الشعر، وهذا يمكن أن يؤدي تعريض البشرة للحرارة الإضافية إلى زيادة تهيج الجلد.



ثالثاً، لا تزيلي شعر وجهكِ بالواكس، أو الكريم، أو ماكينات الحلاقة، بل يجب أن تزيلي شعر وجهكِ بالشفرة فقط.



رابعاً، توقفي عن استخدام المقشرات الكيميائية مثل أحماض الفواكه، مشتقات فيتامين أ ككريم ديفرين قبل وبعد الجلسة ب5 أيام.

خامساً، توقفي عن استخدام التونر لأن أغلب الأنواع تحتوي على الكحول، والتي ممكن أن تؤدي إلى تهيّج البشرة.



من المهم أن تعرفي أن البشرة تحتاج إلى الراحة بعد جلسة الليزر لتعود إلى طبيعتها، لذا عليكِ أن ترفعي رأسكِ بوضع وسادة عالية تحته عند النوم، واستعمال مكعبات الثلج لترميم البشرة بأسرع الوقت. وفيما يلي روتين العناية بالبشرة بعد جلسات الليزر:



أوّلاً، وضع كمادات باردة أو ثلج بهدف تخدير المنطقة المعالجة بالليزر فور انتهاء الجلسة.



ثانياً، تطبيق جل الصبار الطازج لمنع التورم والاحمرار وتهدئة المنطقة المعالجة.



ثالثاً، نظفي بشرتكِ بغسولات تحتوي مكوناتها على مواد طبيعية خالية من المواد الكيميائية. ومن المهم أن تغسلي وجهك بمحلول ملحي أو بمحلول خل مخفف للغاية خلال الأيام القليلة الأولى بعد العلاج بالليزر.



رابعاً، رطبي بشرتكِ بمرطبات مرممة للبشرة قبل وبعد الجلسة ب 5 أيام، لتخفيف من جفاف البشرة واحمرارها دون التسبب بتهيجها. احرصي على وضع المرطب مرتين إلى 3 مرات باليوم.



خامساً، ضعي واقي شمس مناسب لطبيعة بشرتكِ حيث بحاجة إلى تجديد كل ساعتين لحماية البشرة من أشعة الشمس خلال جلسات الليزر.



سادساً، قشري بشرتكِ باستخدام المقشر الطبيعي، عن طريق تدليك البشرة بلطف بعد أسبوع من الجلسة.



يجب أن تحتوي المرطبات بعد العلاج على مكونات مثل الفازلين، وفيتامين هــ، وفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، وحمض الفيروليك، وحمض الهيالورونيك، والسيراميد، واللانولين، أو الصبار، والتي تساعد جميعها على ترطيب البشرة مع منع فقدان الماء.



إليكم أهم المرطبات التي يمكن استخدامها للوجه تزامناً مع جلسات الليزر للوجه:



:Dermaceutic K ceutic cream



كريم إصلاح يمنع التهيج والالتهاب ويغذي ويرطب بشكل مكثف، حيث يهدئ مركب K البشرة ويقلل الالتهابات بينما تعمل مضادات الأكسدة بما في ذلك فيتامينات سي وهــ على حماية البشرة الحساسة من التلف الخارجي. كما يحوي الكريم على حمض الهيالورونيك وزبدة الشيا اللذين يعملان على ترطيب البشرة، بينما يشجع الجليكوبروتين نشاط الخلايا الليفية لتحفيز تجديد الخلايا بشكل أسرع وشفاء الجلد. عند استخدامه بعد جلسات الليزر.



:Uriage Bariederm cica cream



يعد كريم إصلاح البشرة باريديرم سيكا من يورياج مثالي لتعزيز إصلاح البشرة وحماية البشرة من التلف الخارجي.



:Avene cicalcifate cream



يساعد كريم أفين سيكالفيت في تهدئة وإصلاح البشرة الجافة بفضل محتواه من الزنك والنحاس المضاد للبكتيريا.



La Roche Posay effaclar H cream

يعد كريم لا روشي مثالياً للبشرة الحساسة والمعرضة للبقع، والتي تشعر بالضعف بعد جلسات الليزر. ويتميز هذا الكريم بمحتواه العالي من فيتامين B5 والسكوالين ونياسيناميد لترطيب البشرة وإصلاحها بفعالية، وتقوية حاجز البشرة.



تجنبي تقشير البشرة لمدة لا تقل عن 3 أيام بعد جلسة الليزر.



تجنبي استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الريتينول أو مكونات قوية أخرى حتى تتعافى البشرة تماماً.



تجنبي ممارسة التمارين الرياضية القاسية أو الأعمال التي تحتاج إلى جهد لمدة لا تقل عن أسبوع بعد عمل جلسات الليزر، وذلك لعدم تعرض البشرة للتعرق وإصابتها للتهيج والاحمرار.



تجنبي ممارسة السباحة لمدة لا تقل عن أسبوع بعد جلسات الليزر؛ وذلك لان مياه السباحة تحتوي على الكلور الذي يتسبب بتهيج الجلد.



تجنبي التعرض للمياه الساخنة كالحمامات الساخنة وغرف الساونا لمدة لا تقل عن 48 ساعة لحماية البشرة من الحرارة.



عدم وضع مستحضرات التجميل لمدة 24 ساعة من جلسة الليزر للبشرة، فبشرتكِ تكون حساسة مما يجعلها معرضة للتهيج أو الالتهابات.

لكن يمكنكِ وضع المكياج المعدني في اليوم التالي، وهو عبارة عن مستحضرات مكياج تحتوي على أملاح معدنية طبيعية مفيدة للبشرة ولا تسبب تهيجها على عكس المكياج العادي الذي يحتوي على عطور ومواد حافظة.

تجنبي إجراء جلسات التسمير بعد الليزرلأنها تزيد من خطر تلف الجلد، وزيادة التصبغ، والحروق، والندوب. حيث إن التسمير يجعل الجلد أكثر حساسية للطاقة الضوئية المستخدمة في علاج إزالة الشعر بالليزر.



كما يُوصى أيضاً بتجنب استخدام مستحضرات تسمير الجسم لمدة تصل إلى أسبوعين بعد الانتهاء من العلاج بالليزر، وتوقفي عن استخدام أي منتجات تسمير في منطقة العلاج قبل 7-10 أيام من جلسة الليزر القادمة.



تلجأ بعض الفتيات إلى جلسات الليزر إما للتخلص من الشعر الزائد أو لتجديد البشرة وترميمها، ومن المهم اتباع روتين العناية بالبشرة بعد جلسات الليزر للحصول على نتائج أفضل وتخفيف الآثار الجانبية التي قد تحدث نتيجة الإهمال. وسوف اعتماد روتين العناية بالبشرة بعد جلسات الليزر حتى تنتهي من كل جلسات الليزر. (ليالينا)