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المرأة
هي من أصل لبناني.. ممثلة تركية شهيرة تكشف سبب غياب عائلتها عن زفافها في روما
Lebanon 24
20-09-2024
|
00:26
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بعدما تزوجت مؤخرا من زميلها كان يلدريم في روما، كشفت الممثلة التركية الشهيرة وهي من أصل لبناني بينار دينيز سبب عدم حضور عائلتها حفل زفافها.
وقالت دينيز في تصريحات إعلامية: "لم تستطع عائلتي القدوم بسبب مشكلة في التأشيرة".
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وأوضحت سبب خيارها العاصمة الإيطالية مكاناً لإقامة العرس بالقول: "قررنا ذلك وفعلنا بسرعة لأن روما كانت الخيار الأكثر توافراً. أردنا أن يكون أحباؤنا في الخارج لأننا لا نحب الاحتفالات كثيراً، أردنا أن يكونوا معنا".
واحتفل الثنائي التركي بزفافهما "البسيط" بعد علاقة عاطفية بدأت منذ أكثر من عامين ونصف العام، وشغلت الجمهور والإعلام على الدوام، لا سيما أنها جاءت عقب انفصال يلدريم عن هاندا أرتشيل Hande Ercel في عام 2022.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات رصدت العروس (30 عاماً) بفستان الزفاف من تصميم "فيفيان ويستوود" Vivienne Westwood، بينما ارتدى العريس (37 عاماً) بدلة موقّعة من "توم فورد" Tom Ford، قبل توجههما مع أصدقائهما لتناول طعام العشاء احتفالاً.
وكانت نجمة مسلسل "القضاء" قد وافقت على طلب كان يلدريم ليدها في شهر آب الماضي. (لها)
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