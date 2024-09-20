Advertisement

المرأة

هي من أصل لبناني.. ممثلة تركية شهيرة تكشف سبب غياب عائلتها عن زفافها في روما

Lebanon 24
20-09-2024 | 00:26
A-
A+
Doc-P-1249097-638624140652105761.jpg
Doc-P-1249097-638624140652105761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما تزوجت مؤخرا من زميلها كان يلدريم في روما، كشفت الممثلة التركية الشهيرة وهي من أصل لبناني بينار دينيز سبب عدم حضور عائلتها حفل زفافها.

وقالت دينيز في تصريحات إعلامية: "لم تستطع عائلتي القدوم بسبب مشكلة في التأشيرة".
Advertisement

وأوضحت سبب خيارها العاصمة الإيطالية مكاناً لإقامة العرس بالقول: "قررنا ذلك وفعلنا بسرعة لأن روما كانت الخيار الأكثر توافراً. أردنا أن يكون أحباؤنا في الخارج لأننا لا نحب الاحتفالات كثيراً، أردنا أن يكونوا معنا".

واحتفل الثنائي التركي بزفافهما "البسيط" بعد علاقة عاطفية بدأت منذ أكثر من عامين ونصف العام، وشغلت الجمهور والإعلام على الدوام، لا سيما أنها جاءت عقب انفصال يلدريم عن هاندا أرتشيل Hande Ercel في عام 2022.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات رصدت العروس (30 عاماً) بفستان الزفاف من تصميم "فيفيان ويستوود" Vivienne Westwood، بينما ارتدى العريس (37 عاماً) بدلة موقّعة من "توم فورد" Tom Ford، قبل توجههما مع أصدقائهما لتناول طعام العشاء احتفالاً.

وكانت نجمة مسلسل "القضاء" قد وافقت على طلب كان يلدريم ليدها في شهر آب الماضي. (لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:12 | 2024-09-20
23:00 | 2024-09-19
16:00 | 2024-09-19
14:00 | 2024-09-19
11:24 | 2024-09-19
07:20 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24