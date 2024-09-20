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المرأة

في عملها الجديد.. رانيا يوسف تتزوج أكثر من 10 مرات

Lebanon 24
20-09-2024 | 10:43
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تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل "روج أسود" الذي انطلق الأسبوع قبل الماضي للعرض خلال الفترة المقبلة وتحديداً قبل شهر رمضان 2025، حيث تم استئناف العمل بعد عام من التوقف بسبب مشاكل إنتاجية، وجاءت عودة التصوير بعد تغيير المخرج وإعادة أسبوع كامل كان قد تم الانتهاء من تصويره قبل التوقف.
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وعلمت "سيدتي" أن رانيا يوسف تظهر خلال أحداث "روج أسود" بدور سيدة تزوجت أكثر من 10 مرات حيث تفشل زيجاتها لأسباب مختلفة، لتذهب بعد ذلك لمحكمة الأسرة بسبب مشاكلها مع أزواجها السابقين، لاسيما وأن المسلسل مستوحى من قصص حقيقية داخل محاكم الأسرة المصرية، حيث يُسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الشائكة التي تواجه الأسر، من خلال 5 سيدات كل سيدة لها حكايتها الخاصة.
 
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