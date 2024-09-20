حكاية عطر.. الشيخة مهرة تروي تجربتها من خلال "By Mahra M1"!

تعتزم الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق علامتها التجارية الجديدة في مجال العطور الفاخرة تحت اسم "By Mahra M1".

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كشفت عن هذه الخطوة المرتقبة من خلال مقطع فيديو ترويجي نشرته على حسابها الرسمي بإنستغرام، والذي ظهرت فيه صورة لعين نمر إلى جانب قارورة العطر الأنيقة، مع كلمة "قريبًا"، مما أثار حماس وترقب جمهورها.الفيديو شهد تفاعلًا كبيرًا، إذ استقبل العديد من التعليقات التي عبرت عن التقدير للشيخة وتمنياتهم لها بالنجاح في هذا المسعى الجديد، كما أنه أثار الكثير من الجدل خاصةً؛ بسبب الاسم الذي اختارته الشيخة مهرة لعطرها الجديد، والذي له علاقة وثيقة بحياتها الشخصية، فما هو اسم العطر الجديد؟!في تحول مفاجئ وخطوة لافتة، أعلنت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابها الرسمي على إنستغرام عن قرب إطلاق عطرها الجديد، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لهذا التوجه الجديد. جاء هذا الإعلان بعد أشهر قليلة من ولادة ابنتها وأسابيع من إعلان انفصالها عن زوجها الشيخ مانع آل مكتوم.لإعلان عن عطرها، اختارت الشيخة مهرة اللون الأسود الملكي الداكن ليكون ثيمة الفيديو الترويجي للعطر، مع ظهور نمر شرس ذو عيون حادة وزجاجة عطر سوداء فاخرة. وقد زُينت الزجاجة المنتظرة بشعار خاص بعلامة الشيخة مهرة الجديدة في مجال العطور، والتي تحمل اسم "By Mahra M1"، حيث تم نقش حرف اسمها الأول باللغتين العربية والإنجليزية بطريقة متقاطعة وأنيقة.كما برز في الفيديو نقش كلمة "Divorce" باللغة الإنجليزية على الزجاجة، في إشارة إلى طلاقها الأخير من الشيخ مانع، وهو ما يشير إلى إدماج تجاربها الشخصية في تسويق منتجاتها.وأكدت الشيخة مهرة اليوم اسم العطر بإعلانها منذ ساعات عبر منصة إنستغرام صورة واضحة لاسم العطر.يُذكر أن زواج الشيخة مهرة من الشيخ مانع كان قد حظي بتغطية إعلامية واسعة، حيث أقيم حفل الزفاف في قاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي، لكن الزواج لم يستمر طويلاً، وانتهى بالطلاق بعد ولادة ابنتهما الأولى.خطفت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الأنظار بنيولوك جديد نشرته على حسابها الموثق على إنستغرام، للظهور به في إعلانها عن إطلاق عطرها الجديد.