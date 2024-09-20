"ياسمين عبد العزيز".. ضحكات وأجواء مرحة في كواليس الحملة الدعائية

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وأشاد عبد الباسط حمودة، بخفة ظل ياسمين عبد العزيز، موضحاً أنه شارك من قبل في العديد من الحملات الإعلانية، إلا أن التعاون مع الفنانة المصرية كان مختلفاً بسبب الكواليس التي جمعت بينهما.ووصف المطرب الشعبي خفة ظلها قائلاً: "أنا اتمرمغت في التراب من كتر الضحك"، بحد تعبيره، وذلك خلال كواليس التصوير.وروى عبد الباسط حمودة كيفية مشاركته معها في الحملة الإعلانية، موضحاً أن الفنان أحمد العوضي كان صاحب التواصل بينهما من أجل العمل معاً.وأضاف الفنان الشعبي أن أحمد العوضي لعب دور همزة الوصل بينه وبين ياسمين عبد العزيز، رغم انفصال الثنائي في هذا الوقت، مشيراً إلى أنه هو من تحدث معه، وطلب منه المشاركة معها.وقال الفنان الشعبي: "أحمد العوضي اللي وصّلني لياسمين عبدالعزيز، مع أنهما يعني ربنا يهدي الأحوال، وقالت لي بص يا أبويا أنا طلباك أنت في الإعلان والمسرحية".وأوضح أنها شخصية تميل إلى الضحك باستمرار واصفاً إياها: "قمر وضحك طول الوقت"، وتابع: "ويا عيني هي بيصعب عليها بسرعة، ودمعتها قريبة أوي".وأكمل عبد الباسط حمودة رواية موقف جمع بينه وبين ياسمين عبد العزيز تسبب في بكائها خلال التصوير موضحاً أنه كان يغني أغنية وفوجئ بها تبكي، وردد بعض كلمات هذه الأغنية: "فين عمري وفين قلبي، مين اللي باع، ومين اللي اشترى، ومين اللي خان، مين اللي ضيّع عمرنا قبل الأوان، أنت اللي بايع مش أنا، أنت اللي غلطان مش أنا".وعن سر أغنية "كلك عاجبني" الشهيرة له، أوضح أنها كانت لزوجته؛ لأنها "عشق الروح" بحد وصفه، مشيراً إلى أنه تزوج وهو صغيراً يبلغ من العمر 22 عاماً، موضحاً أن والده كان السبب وراء هذا القرار: "قالي لا أنت بقيت نجم والدنيا هتجري وراك راح ملجمنى".وأشاد بدور زوجته معه في بداية حياته، مشيراً إلى أنها مرت معه بالعديد من الأوقات الصعبة قائلاً: "شافت معايا مآسي وغلب"، موضحاً أن أجره كان "ربع أو نصف جنيه" خلال فترة عمل 9 ساعات.وروى تفاصيل بدايته الفنية، مشيراً إلى أنه كان يغني في أحد الأفراح، وسمعه الفنان شفيق جلال، وعرض عليه العمل معه، موضحاً أنه لم يكن يملك بدل في هذا الوقت، ولكن الفنان محمد عبد المطلب اشترى له 4 بدل كاملة وأحذية وبعض الملابس الأخرىيذكر أن الحملة الدعائية التي شاركت فيها ياسمين عبد العزيز وعبد الباسط حمودة تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرحها، حيث نالت إعجاب الجمهور ومحبي ياسمين عبد العزيز خاصة مع أجواء البهجة التي سيطرت على أجواء الإعلان.وفي الوقت ذاته، شاركت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على منصة إنستغرام الكثير من مقاطع الفيديو التي كشفت عن مواقف كوميدية بينها وبين المطرب الشعبي في كواليس التصوير، خلال غنائها معه بنفس طريقته المميزة فضلاً عن غنائها الأغنية الأساسية للإعلان والتي جاءت بعنوان "دلعلو".وفي الوقت ذاته تستعد الفنانة المحبوبة ياسمين عبدالعزيز للمشاركة في السباق الدرامي لشهر رمضان 2025 من خلال مسلسل جديد من تأليف عمرو محمود ياسين، ويشاركها في البطولة الفنان كريم فهمي.جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل "ضرب نار"، الذي عرض في رمضان 2023، وشاركها في البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي، إلى جانب ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، أحمد بدير، هشام المليجي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، وأحمد عبد الله. المسلسل كان من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكريكشف المطرب الشعبي، عبد الباسط حمودة، عن الكثير من المواقف الكوميدية في تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال الحملة الدعائية التي شارك فيها الثنائي لإحدى شركات الاتصالات خلال الفترة الماضية، ولاقت رواجاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وأشاد عبد الباسط حمودة، بخفة ظل ياسمين عبد العزيز، موضحاً أنه شارك من قبل في العديد من الحملات الإعلانية، إلا أن التعاون مع الفنانة المصرية كان مختلفاً بسبب الكواليس التي جمعت بينهما.ووصف المطرب الشعبي خفة ظلها قائلاً: "أنا اتمرمغت في التراب من كتر الضحك"، بحد تعبيره، وذلك خلال كواليس التصوير.وروى عبد الباسط حمودة كيفية مشاركته معها في الحملة الإعلانية، موضحاً أن الفنان أحمد العوضي كان صاحب التواصل بينهما من أجل العمل معاً.وأضاف الفنان الشعبي أن أحمد العوضي لعب دور همزة الوصل بينه وبين ياسمين عبد العزيز، رغم انفصال الثنائي في هذا الوقت، مشيراً إلى أنه هو من تحدث معه، وطلب منه المشاركة معها.وقال الفنان الشعبي: "أحمد العوضي اللي وصّلني لياسمين عبدالعزيز، مع أنهما يعني ربنا يهدي الأحوال، وقالت لي بص يا أبويا أنا طلباك أنت في الإعلان والمسرحية".وأوضح أنها شخصية تميل إلى الضحك باستمرار واصفاً إياها: "قمر وضحك طول الوقت"، وتابع: "ويا عيني هي بيصعب عليها بسرعة، ودمعتها قريبة أوي".وأكمل عبد الباسط حمودة رواية موقف جمع بينه وبين ياسمين عبد العزيز تسبب في بكائها خلال التصوير موضحاً أنه كان يغني أغنية وفوجئ بها تبكي، وردد بعض كلمات هذه الأغنية: "فين عمري وفين قلبي، مين اللي باع، ومين اللي اشترى، ومين اللي خان، مين اللي ضيّع عمرنا قبل الأوان، أنت اللي بايع مش أنا، أنت اللي غلطان مش أنا".وعن سر أغنية "كلك عاجبني" الشهيرة له، أوضح أنها كانت لزوجته؛ لأنها "عشق الروح" بحد وصفه، مشيراً إلى أنه تزوج وهو صغيراً يبلغ من العمر 22 عاماً، موضحاً أن والده كان السبب وراء هذا القرار: "قالي لا أنت بقيت نجم والدنيا هتجري وراك راح ملجمنى".وأشاد بدور زوجته معه في بداية حياته، مشيراً إلى أنها مرت معه بالعديد من الأوقات الصعبة قائلاً: "شافت معايا مآسي وغلب"، موضحاً أن أجره كان "ربع أو نصف جنيه" خلال فترة عمل 9 ساعات.وروى تفاصيل بدايته الفنية، مشيراً إلى أنه كان يغني في أحد الأفراح، وسمعه الفنان شفيق جلال، وعرض عليه العمل معه، موضحاً أنه لم يكن يملك بدل في هذا الوقت، ولكن الفنان محمد عبد المطلب اشترى له 4 بدل كاملة وأحذية وبعض الملابس الأخرىيذكر أن الحملة الدعائية التي شاركت فيها ياسمين عبد العزيز وعبد الباسط حمودة تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرحها، حيث نالت إعجاب الجمهور ومحبي ياسمين عبد العزيز خاصة مع أجواء البهجة التي سيطرت على أجواء الإعلان.وفي الوقت ذاته، شاركت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على منصة إنستغرام الكثير من مقاطع الفيديو التي كشفت عن مواقف كوميدية بينها وبين المطرب الشعبي في كواليس التصوير، خلال غنائها معه بنفس طريقته المميزة فضلاً عن غنائها الأغنية الأساسية للإعلان والتي جاءت بعنوان "دلعلو".وفي الوقت ذاته تستعد الفنانة المحبوبة ياسمين عبدالعزيز للمشاركة في السباق الدرامي لشهر رمضان 2025 من خلال مسلسل جديد من تأليف عمرو محمود ياسين، ويشاركها في البطولة الفنان كريم فهمي.جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل "ضرب نار"، الذي عرض في رمضان 2023، وشاركها في البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي، إلى جانب ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، أحمد بدير، هشام المليجي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، وأحمد عبد الله. المسلسل كان من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري