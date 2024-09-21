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بإطلالة جريئة وغير موفقة.. نجمة مسلسل "العشق الممنوع" التركية تُثير الجدل وتتعرّض للانتقادات (فيديو)

Lebanon 24
21-09-2024 | 03:00
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شاركت النجمة التركية الشهيرة هازال كايا في حفل زفاف الممثلة ميريتش ارال على حبيبها سركان كسكين الذي اقيم بحضور العديد من المشاهير.

واختارت كايا إطلالة جعلتها محط انظار الجميع، وعرضتها لعدد من الانتقادات، حيث ارتدت النجمة التركية بنطلون ضيق براق بشكل كبير، مع توب باللون الأسود جاء مفتوحًا من ناحية الصدر.
 
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وأحدثت إطلالة النجمة التركية حالة من الجدل، وفي الوقت الذي أشاد عدد كبير بها وبجمالها، قائلين إنها بدت كأنها أصغر سنًا لا سيما مع تسريحة شعرها الجديدة، رأى آخرون إن الإطلالة صارخة، ولا تليق بالفنانة التركية.
وأطلت كايا في حفل الزفاف إلى جانب زوجها المخرج علي أتاي، الذي ارتدى بدلة باللون الأسود.

يُذكر ان هازال عرفت في العالم العربي من خلال دور "نيهال" في المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع".




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