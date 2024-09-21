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المرأة

ريتا حايك برفقة شقيقتها جويس... تعرفوا إليها

Lebanon 24
21-09-2024 | 10:07
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نشرت الممثلة ريتا حايك صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" تجمعها بشقيقتها جويس.
 
 
وعايدت ريتا شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها، وقالت: "عيد ميلاد سعيد لأفضل خالة". (رصد لبنان 24)
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ريتا حايك

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