جورجينا حبيبة رونالدو تثير تفاعلا.. فماذا قالت عن الحياة في السعودية؟

تحدثت جورجينا رودريغيز، في الموسم الثالث من Soy Georgina الذي يعرض حاليًا على نتفلكس، عن الأوقات الممتعة التي تقضيها في المملكة، وقالت إنها شعرت بالارتياح حينما أبلغها كريستيانو رونالدو بأنه سيلعب لصالح نادي "النصر"، لأنها أرادت مغادرة مانشستر، وكانت تدرك "عظمة" ما ينتظرهم في السعودية.

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وعن الفترة الأولى التي قضتها في السعودية، قالت جورجينا: "نظرا لعدم امتلاكنا منزلًا هناك، مكثنا في فندق لمدة شهر، كان هناك بعض التقلبات، لأننا لم نعش في فندق لفترة طويلة من قبل، لكن الحماسة كانت هي الأهم بالنسبة إلينا، وينبغي ذكر أن الناس هناك سهلوا علينا المسائل كثيراً"، كاشفة عن حالة القلق الكبير التي كانت تشعر بها، خلال مرافقتها لكريستيانو رونالدو وأطفالهم، في حفل تقديم نجم كرة القدم البرتغالي في نادي "النصر"، حيث كانت المرة الأولى التي تطأ فيها أقدام إيفا وألانا وماتيو أرض الملعب.



وقالت عن ذلك: "أحسست حقاً في تلك اللحظة، أن كل الأعين في الملعب كانت تتجه نحونا، كانت تلك المرة الأولى التي نأخذ فيها جميع الأطفال إلى الملعب، كنت متوترة جدًا بشأن الأطفال، لأنني لم أكن متأكدة من ردة فعلهم، وكان وقع الموقف صعبًا عليّ، لأنني لست معتادة عليه، وقلقة للغاية، فماذا بشأن الأطفال؟".



وتابعت: "كانت تجربة لا تصدق.. شعرت بفرح غامر، وترحيب دافئ من جميع مشجعي نادي النصر". (CNN بالعربي)