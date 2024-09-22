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المرأة

أيتن عامر تكشف الحقيقة وترد على اتهامات طليقها

Lebanon 24
22-09-2024 | 04:24
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خلال لقائها مع برنامج et بالعربي، كشفت الفنانة أيتن عامر حقيقة الأخبار التي انتشرت عن وجود خلافات بينها وبين طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، خاصة بعد منشور له تحدث فيه عن عدم تمكنه من رؤية أولاده.
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قالت آيتن: "الكلام ده مش صحيح، هو موجود دايما وبيكلمهم على طول"، كاشفة عن أنها تعاونت معه في تصوير أغنية "بناقص" قائلة: "إحنا شاركنا بعض في نجاحات كتير جدًا وعندنا مشروع عمرنا ما هنقدر نفشكله اللي هما الولاد، أنا اسمي ارتبط بيه في نجاحات كتير واسمه ارتبط بيا في نجاحات كتير ودي حاجة مش هنقدر ننكرها ولا نخبيها".
وعن فكرة ارتباطها مجددًا قالت أيتن عامر:" ليه لأ"، مؤكدة أنها تحاول البقاء في المنزل طوال الوقت طالما لا يوجد لديها عمل، حتى لقاؤها بصديقاتها أصبح في المنزل حتى تبقى أطول فترة ممكنه مع أولادها.
(لها)
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