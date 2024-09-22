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المرأة
هل تشارك مي عز الدين في "المداح"؟
Lebanon 24
22-09-2024
|
10:51
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كشف الفنان حمادة هلال حقيقة الأخبار المتداولة عن انضمام الفنانة مي عز الدين للجزء الخامس من مسلسل "المداح" في السباق الرمضاني لعام 2025.
وأكد حمادة أنه يتمنى انضمامها للمسلسل خصوصًا أنها من جمهوره كما صرحت له، وكشف للمرة الأولى أنه استعار بعض "الأوراد" من مي عز الدين ليستخدمها في أحداث المسلسل قائلًا: "مي دي أختي ونجمة كبيرة وهي فاجئني إنها من جمهور المداح ومعرفش هتزعل مني ولا لأ بس أنا خدت أوراد منها استخدمتها في المداح".
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يذكر أن آخر أجزاء مسلسل المداح هو الجزء الرابع "أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.
وكان آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "سوق الكانتو" الذي قدمته مع النجم أمير كرارة وعرض في رمضان 2023، وشارك به عدد كبير من النجوم.
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