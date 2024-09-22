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المرأة

كريم الأساس.. سر الإطلالة المتألقة لبشرة ناضجة وصحية

Lebanon 24
22-09-2024 | 16:15
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يعتبر كريم الأساس أو الفاونديشن خطوة مهمة في تطبيق المكياج لما له من تأثير على توحيد لون البشرة وإخفاء عيوبها وإظهار تألقها، ما يمنحك ملامح متجانسة ومكياجاً جذاباً وناجحاً.

ومع معرفتنا بوجود أنواع بشرة مختلفة، كل واحدة منها تحتاج إلى مستحضرات عناية وتجميل تناسب حاجاتها، نجد أن العلامات التجارية تسعى ليس فقط إلى تأمين تركيبات تناسب هذه الأنواع من البشرة، الجافة والدهنية والمختلطة والحساسة، إنما أيضاً تركيبات تلائم سنّ البشرة وتخفي علامات الشيخوخة المبكرة.
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كثيراً ما نقرأ أو نسمع بعبارة البشرة الناضجة، ولكن قليلين هم الذين يعملون حقاً ما هي البشرة الناضجة أو في أي عمر يمكن إطلاق هذه التسمية على البشرة.

البشرة الناضجة هي التي تظهر عليها علامات الشيخوخة بشكل واضح: فقدان الحجم والصلابة، ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، تكاثر التصبّغات وفقدان اللون الموحّد... وهذه العلامات لا علاقة لها فقط بالتقدّم في السن، بل إن شيخوخة البشرة قد تظهر في سن مبكرة نتيجة عوامل عدّة منها العامل الوراثي والنظام الخذائي والتدخين وشرب الكحول والتعرّض لأشعة الشمس التي تعتبر المهدّد الأول لصحة البشرة.

مع تقدمنا في السن، يقل إنتاج بشرتنا للدهون والزيوت والسيراميد، وهي ضرورية للمساعدة في تقوية حاجز الدهون والاحتفاظ بالرطوبة، مما يحافظ بدوره على نضارة البشرة وثباتها.

كذلك تبدأ عملية تجدّد الخلايا بالتراجع من كل 14 يوماً عند الرضع إلى 30 يوماً في الثلاثينيات من العمر إلى أكثر من 60 يوماً عندما نصل إلى الستينيات.

وتشير الأبحاث إلى أنه بحلول أوائل العشرينات من العمر، يبدأ إنتاج الكولاجين بالتناقص بنسبة 1٪ كل عام. وتصبح ألياف الكولاجين والإيلاستين أكثر سمكًا وأقل تماسكاً، مما يؤدي إلى التراخي وتغيير شكل الوجه وفقدانه الحجم. 
عند شراء الفاونديشن المناسب للبشرة الناضجة يجب البحث عن تركيبات تحتوي على مكوّنات جيّدة للعناية بالبشرة. قد تصبح باهتة وجافة بشكل كبير مع التقدّم في العمر، لذلك يمكن أن تساعد المرطبات مثل حمض الهيالورونيك على ملء الخطوط الدقيقة وتساعد في الحفاظ على بشرة ندية ومشرقة.

وعلى الرغم من أن كريم الأساس الذي يوفر حماية إضافية من الأشعة فوق البنفسجية هو خيار جيّد، فهو لا يحلّ محلّ كريم الحماية اليومي. في المقابل، يجب على ذوات البشرة الناضجة تجنّب استخدام الريتينول في كريم الأساس، لأنه يجعل البشرة أكثر حساسية على أشعة الشمس، والتركيز بدلاً من ذلك على توفير مواد فعالة عالية الجودة لمكافحة الشيخوخة من خلال مستحضرات العناية بالبشرة. 
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