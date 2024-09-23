"كتر خيرك"... شيرين عبد الوهاب تردّ على تصريحات وائل جسار (فيديو)

ردّت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" على تصريحات الفنان اللبناني وائل جسار عنها، بعدما وصفها بأنها موهبة لن تتكرر.



ونشرت شيرين مقطع فيديو للقاء أجراه وائل جسار تحدث فيه عنها قائلًا: "شيرين إنتي كنز موهبة قديرة جدا لا ولن تتكرر كانت لازم تتواجد في جيل العمالقة، أوجه لها تحية وأقول لها أنت قوية وكل شيء سيمر ونتمنى أن تعودي في أقرب وقت".

وكتبت شيرين معلقة على الفيديو قائلة: "كتر خيرك، أنت صديق وغالي عليا وكلامك ده على راسي من فوق، وأنت كمان كنز وكان لازم تتولد في جيل العمالقة شكرا على كلامك الحلو زيك".



ليعود وائل جسار ويرد عليها بقوله: "الكلام ده قليل في حقك أنت أسطورة لا ولن تتكرر وما تحرمناش من صوتك العذب".



على جانب آخر، أعلن الموزع الموسيقي توما انتهاء شيرين عبد الوهاب من تسجيل آخر أغاني ألبومها الجديد، الذي طرحت أغلب أغانيه عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر توما عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" صورة تجمعه بشيرين عبد الوهاب، وعلق كاتبا: "تسجيل آخر أغنية في الألبوم".



يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد طرحت ألبومها الجديد مجانًا عبر موقع WeTransfer، حيث نشرت رابط التحميل عبر حسابها بـ"إنستغرام" وقناتها على واتساب، وقالت لجمهورها إنهم بإمكانهم تحميل أغانيها الجديدة "بتمنى أنساك"، "اللي يقابل حبيبي"، "هنحتفل"، "ومازال عالبال"، "عسل حياتي"، من خلال الموقع.