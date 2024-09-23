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المرأة
ما سبب تواجد هيفاء وهبي في القاهرة؟
Lebanon 24
23-09-2024
|
03:42
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تتواجد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حالياً في القاهرة، وذلك لانشغالها بالتحضير لعدد من الأحداث الفنية هناك.
وعلمت "لها" أن سبب تواجد هيفاء وهبي في القاهرة أخيراً، هو الانتهاء من تصوير فيلمها "ولاد المحظوظة"، بعد أن حلّت مشكلتها مع نقابتَي المهن التمثيلية والموسيقية، حيث تنتظر انتهاء عمليات المونتاج لتحديد موعد لعرض الفيلم قريباً.
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فيلم "ولاد المحظوظة" من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقص عادل، ويشارك هيفاء في بطولته عدد كبير من النجوم الشباب، بينهم: كريم عفيفي، نانسي صلاح، ومحمود الليثي.
يُذكر أن هيفاء وهبي وجّهت الشكر إلى نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد قرار رفع الإيقاف عنها ومنعها من العمل في مصر، وإنهاء أزمتها مع منظّم الحفلات ياسر الحريري.
وقالت هيفاء في رسالتها إلى مجلس نقابة الموسيقيين: "أنا بشكر نقابة المهن الموسيقية على تفهّمها لتقريب وجهات النظر ووقوفها جنبي وبشكرهم إنهم جابولي حقي عن أي سوء تفاهم حصل، وأنا دايماً بشتغل في مصر تحت جناح نقابة الموسيقيين وشكراً ياسر". (لها)
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