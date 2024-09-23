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المرأة

بعد اعلانها عن صعوبة الانجاب... سيلينا غوميز توجه رسالة شديدة اللهجة للشامتين

Lebanon 24
23-09-2024 | 04:48
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بعد اعلانها عن صعوبة انجاب الأطفال بسبب المرض، خرجت النجمة سيلينا غوميز عن صمتها ووجهت رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي تصريحاتها الشخصية الجريئة وللردّ على التعليقات المسيئة لها على السوشيال ميديا، واصفة إياهم بالكارهين.
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وظهرت المغنية العالمية في مقابلة برفقة شقيقتها الصغرى غرايسي إليوت تيفي، حيث قالت: "أؤمن بأن هناك قوة في أن تكون ضعيفاً وتخبر الآخرين عندما تحتاج إلى المساعدة. ولا شيء مخجل في طلب الدعم، سواء كنت تعاني من مشاكل صحية أو عاطفية".

وأكدت غوميز انها "شاركت بالفعل أنني لا أستطيع إنجاب طفل. نعم، شاركت أنني أعاني من اضطراب ثنائي القطب. هذه هي حياتي. ليذهب الكارهون إلى الجحيم".

وتابعت حديثها بالحديث عن أهمية الدفاع عن حقوق المرأة، مشددة على أن الجميع يمرون بتحديات في حياتهم. وقالت: "لا تدع أي شخص يخبرك أنك لست شخصاً جيداً أو لطيفاً أو أنك لا تعامِل الآخرين باحترام".

ووجهت رسالة قوية للمنتقدين والشامتين وقالت: "ليذهب إلى الجحيم كل من يحاول أن يجعلك تشعر أنك ضحية".

وكانت النجمة الملياديرة قد صرحت للمرة الاولى في مقابلة مع مجلة Vanity Fair، عن عدم قدرتها على إنجاب الأطفال بسبب مشاكل صحية قد تعرض حياتها وحياة الطفل للخطر. لافتة إلى أنها عانت من هذا الأمر وشعرت بالحزن لفترة من الزمن، ولكنها استطاعت تجاوزه وأصبحت أكثر قوة بفضل دعم المحيطين بها. (لها)
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