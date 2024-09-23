الأبيض والأسود في عالم الموضة.. إطلالات نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار! (صور)

خطفت النجمة نادين نسيب نجيم في ظهورها الأخيرة بإطلالة مفعمة بالأناقة والجاذبية، حيث اعتمدت على تناغم الألوان الكلاسيكية، الأبيض والأسود، لتبرز جمال تصميمها.

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اختارت نجيم توب قصيرة مميزة بتفاصيل الدانتيل الأبيض من Rabanne، تتميز بكمّين طويلين وتخريمات دقيقة على شكل ورود، ما يبرز الذوق الرفيع للنجمة في اختيار أزيائها.



نسّقت نادين هذا التوب مع سروال أسود فاخر، يتميز بكسرات عريضة وخصر مرتفع، مع قصة واسعة عند القدمين تعزز من روعة الإطلالة الكلية.



واكتملت أناقة نادين بإضافة لمسات لافتة من الأحمر والذهب، حيث اختارت حذاء جلدياً أحمر مدبّب من الأمام يضيف دفئاً وجرأة للمظهر، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الذهبية الناعمة.

تزيّنت بأقراط كبيرة وخاتم Panthere من Cartier، مما أكسب إطلالتها لمسة فخامة لا تُضاهى.



لم تكن هذه المرة الوحيدة التي اختارت فيها الأبيض والأسود لإطلالتها، فخلال مهرجان كان السينمائي الدولي، استطاعت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أن تلفت الأنظار، وتترك بصمة لا تُنسى بفستانها الأبيض والأسود، الذي يحمل توقيع المصمم العالمي زهير مراد.





الفستان، الذي انسدل بنعومة على قوام نجيم، تميز بكشكش منتفخ ينسدل بكل رقة على الأرض، مشكلاً وشاحًا أنيقًا بالأبيض والأسود، يعكس التفاصيل الدقيقة والمعقدة التي يشتهر بها زهير مراد في تصاميمه.





لم تكتفِ نادين بالتألق بفستانها فحسب، بل إنها اختارت أيضًا مجوهرات فخمة من Chopard لتكمل إطلالتها. هذه القطعة المتفردة، التي تجمع بين الأناقة والفخامة، تميزت بقصتها المجسمة المزودة بحمالات وياقة بيضاء ناصعة، ما أضاف لمسة من الرقي والجاذبية إلى إطلالتها.الفستان، الذي انسدل بنعومة على قوام نجيم، تميز بكشكش منتفخ ينسدل بكل رقة على الأرض، مشكلاً وشاحًا أنيقًا بالأبيض والأسود، يعكس التفاصيل الدقيقة والمعقدة التي يشتهر بها زهير مراد في تصاميمه.لم تكتفِ نادين بالتألق بفستانها فحسب، بل إنها اختارت أيضًا مجوهرات فخمة من Chopard لتكمل إطلالتها.

مجوهراتها، التي تضمنت تصاميم ذهبية مرصعة بالجواهر، أضافت لمسة من البريق والتألق، ما عزز من جمال إطلالتها الكلية.



نادين نسيب نجيم، الممثلة اللبنانية البارزة، تُعد واحدة من الشخصيات الفنية الأكثر تأثيراً في العالم العربي. بدأت مسيرتها الفنية من خلال عرض الأزياء والفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، مما مهد لها الطريق لتصبح وجهاً معروفاً في عالم الترفيه.



ولدت نادين في بيروت، ودرست إدارة الأعمال.

وعلى الرغم من بدايتها في عالم الأزياء في سن مبكرة، فقد كان لديها دائماً شغف بالأداء والتمثيل.





مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان كانت فريدة من نوعها حيث تم بثها على تلفزيون الواقع، وهي المرة الأولى في تاريخ المسابقة. مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان كانت فريدة من نوعها حيث تم بثها على تلفزيون الواقع، وهي المرة الأولى في تاريخ المسابقة.

نجيم لم تفز باللقب فحسب، بل حصلت أيضاً على جائزة أجمل وجه، مما أهلها للمشاركة في العديد من المسابقات العالمية.



تحولت نادين من عالم الأزياء إلى التمثيل بترشيح من الكاتب شكري أنيس فاخوري، حيث شاركت في مسلسل "خطوة حب" في 2009.

هذه التجربة الأولى كانت ناجحة حيث فازت بجائزة "الموريكس دور" كأفضل ممثلة لدورها الدرامي الأول. هذا النجاح شجعها على مواصلة مسيرتها التمثيلية.



منذ ذلك الحين، أصبحت نادين نسيب نجيم من نجمات الشاشة الأولى في الدراما اللبنانية، وتحظى بجمهور كبير داخل لبنان وخارجه.

أعمالها تلقى استحساناً كبيراً، وتحقق نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً، مما يؤكد مكانتها كواحدة من الأصوات القوية والمؤثرة في مجتمع الفن العربي.